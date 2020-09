Les scénaristes de «Brokeback Mountain» réunis pour un nouveau film queer

Avec Mark Wahlberg en tête d'affiche, Good Joe Bell raconte l'histoire vraie d'un père anéanti après le suicide de son jeune fils homosexuel.

Quinze ans après la sortie de Brokeback Mountain, le tandem de scénaristes s’est reformé. Fort de leur première collaboration, distinguée du prix du Meilleur scénario adapté aux Oscars en 2006, Larry McMurtry et Diana Ossana ont signé le scénario de Good Joe Bell à thématique LGBT+, inspiré d'une tragique histoire vraie. Le film sera présenté en première mondiale, le 14 septembre, au Festival international du film de Toronto.

Réalisé par Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men), Good Joe Bell raconte le parcours déchirant de Joe Bell, interprété par Mark Wahlberg. Sévèrement harcelé sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle à cause de son homosexualité, son fils Jadin a mis fin à ses jours. Suite à son suicide, son père Joe entreprend de traverser les États-Unis pour sensibiliser les écoles et autres communautés aux dangers du harcèlement. Le film mélange le périple de Joe avec des flash-back soulignant la violence homophobe dont Jadin était victime.

Comme pour Brokeback Mountain, c'est Diana Ossana qui a insisté auprès de Larry McMurtry pour qu'ils planchent ensemble sur le scénario. Bien que le film n'ait pas encore été accompagné d'une date de sortie pour l’Amérique du Nord, son réalisateur Reinaldo Marcus Green aimerait que ce soit dans les prochains mois.