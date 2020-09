L'équipe des Crevettes Pailletées débarquera en Russie et au Japon

En 2019, on découvrait l’histoire vraie d’une équipe de water polo gay dans la comédie « Les Crevettes Pailletées ». Le tournage d’un deuxième volet est confirmé pour 2021 !

Alors que des spéculations avaient vu le jour en septembre 2019, cette fois c’est sûr, la suite arrive. Selon le site Le Film Français, le film sera tourné en partie au Japon et en Europe de l’Est, début 2021. Ce second opus sera réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govare, tout comme le premier, et le casting d’origine fera lui aussi, son grand retour. On peut notamment compter sur Nicolas Gob et Alban Lenoir, dans les rôles phares de Mattias Le Goff et Jean.

Que peut-on attendre de ce second volet ?

Selon Le Film Français, l’intrigue sera basée deux ans après la mort de Jean, que l’on apercevra à travers des séquences de flashbacks. Mattias, le coach de l’équipe, recrute un jeune de banlieue qu’il croit homosexuel et s’envole pour Tokyo pour participer aux Gay Games. Ce voyage était un moyen de rendre hommage à leur ami parti trop tôt : Jean. Rien ne va se passer comme prévu puisque l’équipe va se retrouver coincée en Russie, dans une région qui n’est pas spécialement gay-friendly. Une nouvelle aventure attend cette équipe déjantée.