Un joueur anglais de rugby révèle sa bisexualité

Ancien joueur de Bath, le jeune rugbyman anglais Levi Davies, 22 ans, a révélé être bisexuel dimanche dans un entretien au Mail on Sunday. Alors que le sujet est toujours aussi tabou dans le sport, l’ailier britannique espère que ses confidences vont lui permettre de vivre plus librement hors des terrains. Et de montrer la voie à d'autres athlètes de haut niveau.

C’est un sentiment de honte et un vrai mal être qui ont poussé Levi Davies à parler. Dimanche, dans les colonnes du Mail on Sunday, ce jeune rugbyman qui évoluaient à Bath la saison passée, a révélé publiquement être bisexuel. Des confidences rarissimes dans le monde du sport où l'homosexualité et la bisexualité sont toujours un tabou. Avant de parler à un média, il avait déjà informé ses anciens partenaires : "Jusqu'alors, je le gardais caché, mais je ne pouvais plus tenir le secret, indique l’ailier qui évolue aujourd'hui en 2e division anglaise, aux Ealing Trailfinders. Je devais leur dire, à tous et pas seulement à quelques-uns. Je ne voulais pas que ça finisse en téléphone arabe."

Un message envoyé au groupe WhatsApp des joueurs

Au mois d’avril dernier, il décide donc d’envoyer un message dans le groupe WhatsApp des joueurs de Bath : "Salut les gars, je voulais simplement vous dire quelque chose qui me bouffe de l'intérieur depuis maintenant quatre ans. Je voudrais être franc et honnête avec vous, en tant qu'ami et coéquipier. Je suis bisexuel et c'est quelque chose que je sais depuis que j'ai 18 ans." Avec humour il précise: "Je n'ai des vues sur aucun d'entre vous... alors tout va bien."

Cacher qui vous êtes peut vous tuer

Cinq mois plus tard, encouragé par ses partenaires qui ont apprécié son courage, l’ex-candidat de l’émission X-Factor a donc fait son coming-out publiquement. Notamment pour essayer de mettre un terme à sa dépression. Car Levi Davies a souffert. Il avoue avoir "surcompensé" en multipliant les aventures avec les femmes. Et dit avoir bu beaucoup d’alcool aussi. Et tant pis si celui nuisait à sa performances sur le terrain. Avec ces révélations, il espère ouvrir la voie à d’autres sportifs. "J'aimerais que chacun ressente qu'il peut être qui il est et que c'est bien pour tout le monde, dit-il. Cacher qui vous êtes peut vous tuer, d'ailleurs, des gens en meurent." Et le rugbyman de conclure: "Je me sens tellement libre désormais."