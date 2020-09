Vienne permettra à ses citoyen·ne·x·s de se définir comme inter, divers ou ouvert…

«Unique au niveau international»: la faîtière LGBTQ+ autrichienne HOSI a salué hier le décret du gouvernement fédéral qui instaure six options pour ses citoyen·ne·x·s dans la définition officielle de leur sexe. Outre le masculin, le féminin et «divers» (le «X» institué l’an dernier dans les passeports), les catégories «inter» et «offen» (ouvert) sont à disposition, ainsi que la possibilité de n’en choisir aucune.