Pour la Pride d'Helsinki, la mascotte de Burger King embrasse celle de McDonald

D’après le média LGBT+ GayCities, pour la semaine de la Fierté à Helsinki qui se déroule du 7 au 13 septembre, Burger King a voulu marquer le coup avec une campagne accrocheuse.





Le concept est simple mais efficace. La mascotte couronnée de Burger King embrasse avec passion Ronald, la mascotte de McDonald (son concurrent de toujours), le tout formant un cœur. Un seul slogan est placé sur l’affiche : « Love Conquers All » (l’amour conquiert tout).

« Burger King a toujours représenté l’égalité, l’amour et le droit de chacun d’être tel qu’il est. […] L’idée derrière la peinture est née de notre désir de célébrer l’amour sous toutes ses formes. Nous avons pensé que la meilleure façon de transmettre nos valeurs était de représenter un baiser universel entre Burger King et McDonald. Nous voulions montrer qu’au final, l’amour l’emporte toujours. […] Et nous savons que McDonald’s défend également les valeurs que nous défendons », a déclaré Kaisa Kasila, responsable de Burger King Finland dans un communiqué.

Burger King n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne les campagnes Pride. Plus tôt cette année, Burger King Mexique s’est montré très inclusif avec sa campagne Burger Queer for Pride. La marque avait rebaptisé tous ses restaurants en Burger Queer le temps de la période des marches des fiertés mexicaines