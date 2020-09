Les «reines» de retour sur scène cet automne avec Canada’s Drag Race

À la suite de l’immense succès remporté par la tournée américaine Drive ‘N Drag cet été, World of Wonder et Voss Events sont ravis d’annoncer la venue d’une toute nouvelle expérience pour les fervents des drag queens cet automne : Canada’s Drag Race : en direct du ciné-parc! Du mardi 29 septembre au jeudi 1er octobre au Théâtre Ciné-parc Royalmount, il y aura deux représentations par soir, soit à 19 h et à 21 h 30. La soirée sera animée par Brooke Lynn Hytes (finaliste de RuPaul’s Drag Race) et mettra en vedette la gagnante de Canada’s Drag Race, Priyanka, la finaliste Scarlett BoBo, les Québécoises Rita Baga (aussi finaliste) et Kiara ainsi que les populaires BOA et Tynomi Banks*.

Les participants pourront vivre l’expérience d’une représentation théâtrale en toute sécurité à l’intérieur ou à l’avant de leur véhicule ou même sur le capot de leur voiture grâce à une scène et à de l’éclairage de concert, à des écrans géants, et à un son professionnel projeté à partir de la scène et relayé dans chaque voiture grâce à des émetteurs FM. De la nourriture et des boissons de même que des articles promotionnels à l’effigie de la distribution prestigieuse seront en vente.

« Notre tournée Werq the World Tour se déroule généralement à l’intérieur de grandes salles de spectacle ou dans des arénas, explique le producteur du spectacle, Brandon Voss. Nous avons toutefois déplacé le spectacle à l’extérieur pour continuer d’offrir du divertissement dont tous ont tant besoin en cette période difficile. Cette pandémie n’empêchera pas nos reines de dominer la scène. The drag show must go on! »



« Le sentiment de pouvoir enfin monter sur scène devant un auditoire dans mon pays d’origine est vraiment incroyable, affirme Brooke Lynn Hytes. Je suis ravie d’être réunie avec cette distribution incroyable et de pouvoir répandre un peu de joie à mes compatriotes! »



Dates de tournée :

Du 18 au 20 septembre : Ciné-parc Telus Spark à Calgary

Du 29 septembre au 1 er octobre : Théâtre Ciné-parc Royalmount à Montréal

Les 6 et 7 octobre : The Drive-In Experience (Wesley Clover) à Ottawa

Les billets pour les soirées Canada’s Drag Race : en direct du ciné-parc!sont en vente sur le site www.vossevents.com/canadas-drag-race/.



99 $ par voiture de deux personnes. Des billets V.I.P. (avec vue sur centrale de la scène) sont également disponibles au coût de 199 $ par place. Prévoir des frais supplémentaires de 30 $ pour chaque passager additionnel. Veuillez noter que les places sont assignées lors de l’arrivée des participants et que le positionnement des véhicules VUS s’applique également à l’intérieur de la section préférentielle.



* Veuillez noter que cette liste affiche les artistes qui seront présents à Montréal. La distribution varie d’une ville à l’autre.



Les participants peuvent sortir et danser devant leur véhicule dans l’endroit qui leur est assigné, tout en respectant les mesures de distanciation physique.



De délicieux repas et des boissons non alcoolisées seront vendus aux camions-restaurants Lucille’s et Subway situés à l’arrière du site. Toutes les mesures de sécurité seront mises en place et les salles de bain du site seront nettoyées après chaque utilisation. L’organisation du ciné-parc encourage les gens à porter leur masque lorsqu’ils ne sont pas dans leur voiture.



Pour obtenir plus d’information et pour connaître les règles du Théâtre Ciné-parc Royalmount, veuillez visiter le site www.cineparcmtl.com