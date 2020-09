En remportant un cinquième trophée d’affilée, RuPaul entre dans l’histoire de la télé

RuPaul entre dans l'histoire de la télévision américaine. La drag-queen, qui anime RuPaul's Drag Race depuis 2009, a remporté samedi, pour la cinquième fois consécutive, l' Emmy Award de la meilleure présentation d'une compétition ou émission de téléréalité.

Du jamais vu depuis la création de la catégorie, il y a treize ans, relève Entertainment Weekly. Le précédent record, de quatre victoires d'affilées de 2008 à 2011, était détenu jusque là par Jeff Probst, animateur de Survivor, équivalent américain de Koh-Lanta.

«J'ai toujours dit que, chaque fois que je fais battre mes faux-cils, je fais un acte politique. Ce soir, la seule déclaration politique que je veux faire est celle-ci : De l'amour», a déclaré, dans une vidéo pré-enregistrée, RuPaul en acceptant son Emmy samedi soir lors de la cérémonie Creative Arts.

«De l'amour pour nos frères et soeurs LGBT [lesbiennes, gays, bis, trans], pour nos queens de couleur, and pour les Etats-Unis où un enfant gay, avec rien d'autre qu'une perruque courte et un rêve peut construire une plateforme internationale célébrant les âmes douces et sensibles», a-t-elle poursuivi.

L'artiste a appelé le public à voter le 3 novembre pour l'élection présidentielle américaine. Un message qui a régulièrement été passé au cours des épisodes de la saison 12 diffusée ce printemps.

Un trophée dédié à ChiChi Devayne

RuPaul a également dédié son trophée à ChiChi Devayne, ex-candidate de RuPaul's Drag Race, décédée en août à l'âge de 34 ans.

RuPaul Andre Charles, 59 ans, anime RuPaul's Drag Race depuis 2009 où il apparaît également en RuPaul, personnage de scène qu'il incarne depuis une quarantaine d'années. Cette compétition de drag-queens, culte au sein de la communauté LGBT (lesbienne, gay, bi trans), voit son public s'élargir au fil des saisons qui, en France, sont toutes disponibles sur Netflix.

En onze années d'existence, RuPaul's Drag Race a accumulé 39 nominations aux Emmys et en a remporté 18.