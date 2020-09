Chef d’église ayant qualifié la Covid-19 de «punition de Dieu» pour le mariage gai» l'a contracté

Sa Sainteté le patriarche Filaret est particulièrement reconnaissante à tous ceux qui lui montrent leur amour et leurs soutiens à travers des prières pour sa santé”, a déclaré l’église mardi dans un communiqué sur Facebook.

«Aujourd’hui, l’état de santé du Patriarche Filaret est stable, le traitement continue. Nous vous demandons de continuer à prier pour Sa Sainteté le Patriarche Filaret, afin que le Seigneur Dieu Tout-Miséricordieux et Tout-puissant guérisse le Patriarche de sa maladie. »





L’homme de 91 ans avait fait la Une des journaux après sa déclaration, le groupe ukrainien LGBTQ + Insight ayant poursuivi le dirigeant, affirmant que ses propos pourraient potentiellement alimenter la haine et la discrimination.





Selon la Fondation Thomson Reuters, le but du procès était d’amener Filaret à présenter ses excuses et à une rétractation de sa part et de la chaîne de télévision.

”Notre objectif est de montrer aux gens qu’il n’y a plus de place pour de telles déclarations de la part des dirigeants de l’église en Ukraine”, a déclaré Olena Shevchenko, responsable d’Insight, à l’organisation en avril.





“De telles déclarations… sont très néfastes car elles pourraient conduire à une augmentation des attaques, des agressions, de la discrimination et de l’acceptation de la violence contre certains groupes”, avait déclaré Maria Guryeva, porte-parole d’Amnesty International Ukraine, à la Fondation Thomson Reuters.