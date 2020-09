Déjà 63 meurtres dans la communauté LGBTQ+ colombienne en 8 mois

Au moins 63 membres de la communauté lesbienne, gay, queer, transgenre et intersexe (LGBTQ+) ont été tués en Colombie durant les huit premiers mois de l’année 2020, alerte une agence gouvernementale de défense des Droits de l’Homme.

Les LGBTphobies tuent, et ces chiffres viennent le rappeler : on compte plus de 60 décès parmi la communauté LGBT colombienne sur les 8 derniers mois, rapporte l’agence de presse Reuters, d’après les chiffres communiqués par le Defensoria de Pueblo de Colombie, l’agence gouvernementale en charge de la protection des Droits de l’Homme et de la défense des libertés.

Parmi les victimes, 17 femmes transgenres, 12 hommes gays, six femmes lesbiennes et un homme transgenre. L’organisation précise que l’identité de certaines personnes n’a pas pu être établie, mais qu’elles appartenaient bien à la communauté LGBTQ+. Et le rapport ne s’arrête pas là. Les cas de violences physiques ou morales à l’encontre des personnes transgenres ou transidentités, lesbiennes ou gays ont augmentés ; entre janvier et août 2020, 388 cas ont été rapportés, contre 309 sur l’année 2019.

Si la cause des décès et la nature de ces agressions n’ont pas été précisées, il semblerait que la crise sanitaire n’ait fait qu’aggraver les violences. « Pendant la pandémie, les préjudices et les discriminations ont été exacerbés, alors que les obstacles pour accéder à la justice ou déposer plaintes n’ont fait qu’augmenter », a déclaré l’organisation. Peu surprenant alors que 36 agressions policières aient été rapportées. L’organisation a sommé le gouvernement de prendre des actions pour mettre fin à ces discriminations qui sévissent dans toutes les sphères et tous les espaces de la société.