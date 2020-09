Un candidat de télé-réalité exclu pour avoir tourné dans des pornos gais

Un candidat de l'émission de téléréalité hétérosexuelle américaine "Love Island" a été exclu sans explication officielle du programme. La raison effective de ce retrait serait qu'il a tourné dans des films porno gais.

Noah Purvis a été banni par la chaîne de télévision américaine CBS en tant que candidat de l'émission Love Island après que des informations aient fait surface sur Internet selon lesquelles il avait été acteur porno dans des scènes homosexuelles.

Le candidat de 24 ans est apparu pour la première fois dans l'émission de télé-réalité quotidienne de rencontres vendredi dernier, mais a ensuite disparu du programme sans explication après quelques épisodes.



Le public de Love Island s'est demandé pourquoi sur les réseaux sociaux Noah avait soudainement disparu. Selon Republicworld.com et d'autres portails, la raison est le passé pornographique du candidat.

CBS et la société de production ITV America ont refusé de commenter la cause précise de l'expulsion du candidat du Missouri. Ils ont simplement déclaré à Entertainment Today : «Nous avons été informés que le candidat Noah Purvis avait fourni de fausses informations dans sa lettre de candidature. Cela viole l'accord de participation. Il a donc été retiré du programme».

Noah Purvis lui-même n'a pas encore commenté son exclusion.

Noah Purvis est apparu sous le pseudonyme Ethan pour la première fois en mars de cette année dans une vidéo produite par le Studio Corbin Fisher. Sa dernière vidéo a été diffusée sur le site il y a quelques jours à peine. Au total, six vidéos de lui sont disponibles. Dans trois scènes, il a des relations sexuelles avec un homme, dans deux scènes avec une femme et dans une il apparaît en solo et se masturbe.