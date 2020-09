Les Cours... en ART

Cette exposition temporaire est une fusion de la mode et des beaux-arts. Le concept de cet événement a été créé par Andrew Valentine, directeur de la présentation visuelle et Valerie Law, vice-présidente du marketing. Des artistes basés à Montréal et travaillant dans différents médias participeront à cette exposition de leurs œuvres dans des vitrines thématiques réparties dans le centre commercial et dans plusieurs vitrines du boulevard De Maisonneuve et de la rue Peel.

L'idée est née des effets tragiques de cette pandémie mondiale, qui a touché la communauté artistique de notre belle ville, puisque les festivals, les expositions et les spectacles ont été rarissimes cette année.

En soutenant la communauté artistique cet automne dans un geste à but non lucratif, l’équipe des Cours Mont-Royal souhaite non seulement apporter un soutien indispensable aux artistes de Montréal, mais aussi fournir une plate-forme permettant de toucher le public et peut-être créer une tendance qui verra d'autres industries et entreprises s'associer pour s'entraider de manière imaginative et collaborative.

Parmi les artistes qui exposeront, notons quelques artistes issus des communautés LGBTQ+ dont Erick Contreras, Pat Cantin, Yunus Chkirate et Cesar Ochoa.

Les Cours Mont-Royal, une galerie commerciale unique au cœur de Montréal, connue pour son élégance, abrite plusieurs détaillants phares dont Harry Rosen, DKNY, Ethan Allen, Maison 1455, Matinique, InWear, Desigual et Boutique Monroe, ainsi qu’un spa et un salon de coiffure, un escalier en colimaçon emblématique menant à une passerelle de mode, un lieu où se déroulent d'innombrables défilés de mode, des événements spéciaux et des soirées de gala sous l'éclat chatoyant du plus spectaculaire lustre de cristal.

