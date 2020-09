Live in Palestine au MAI

Cette exposition réunit des œuvres performatives qui demandent au public de se pencher sur la manière dont la rencontre des corps, des actions et des images construit du sens dans des espaces géopolitiques spécifiques.

Donnant à voir le travail d’artistes contemporains aussi bien émergent-es qu’établi-es qui vivent et travaillent actuellement en Palestine, Live in Palestine déploie des œuvres qui allient les pratiques performatives à l’engagement politique et aborde certaines des complexités de la vie quotidienne en Palestine occupée. Commissariée par Anna Khimasia (Los Angeles), Stefan St-Laurent (Gatineau) et Rehab Nazzal (Bethléem), Live in Palestine a pris forme lors de la conférence Art et Résistance à l’Université de Dar al-Kalima (Bethléem). Organisée par AXENÉO7 en collaboration avec DAÏMÔN (Gatineau) et A Space Gallery (Toronto). PROJECTION VIDÉO Entrée gratuite, place limitées – RSVP obligatoire. En anglais et en arabe avec sous-titres. Le 25 septembre 2020 à 19h30 au MAI (Montréal, arts interculturels), projection d’un programme vidéo en lien avec l’exposition Live in Palestine, en partenariat avec Vidéographe, AXENÉO7 et Filmlab: Palestine. VISITES GUIDÉES Entrée gratuite, place limitées – RSVP obligatoire. Durée de 45 minutes. Le 25 septembre 2020, à 16h et 17h, en français, animées par Rehab Nazzal. Le 2 octobre 2020, à 16h et 17h, en anglais, animées par Najat Rahman.