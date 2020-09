Zom-fam ou à travers ses identités

Performance solo à la fois personnelle et politique de Kama La Mackerel, ZOM-FAM, combine poésie, conte et danse. C’est le récit d’un-e enfant transgenre vivant sur une plantation de canne à sucre à l’île Maurice pendant les années 1980-90.

Imprégnée d’une narration complexe et maniant une multitude de voix, ZOM-FAM intègre et mêle invocations ancestrales, langues maternelles, débris de langages coloniaux et une sensibilité queer et délicate, dans un contexte d’esclavage et d’engagement. Montréalais-e d’adoption Kama La Mackerel est un-e artiste pluridisciplinaire, écrivain-ne, éducateur-trice et médiateur-trice culturel-le qui vient de l’île Maurice. Au MAI, du 6 au 10 octobre à 19h30. lamackerel.net