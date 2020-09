Plusieurs personnalités LGBTQ+ dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du Time

Les personnes LGBT+ sont de plus en plus visibles, et ce, dans divers segments de l’activité humaine, que ce soit dans les domaines du sport, de la musique, de la politique ou des droits. Cette année, plusieurs d'entre elles se distinguent par leur présence dans la liste annuelle des personnalités les plus influentes de l’heure du célèbre magazine Time.

Il y a de quoi se réjouir puisque la sélection fraîchement dévoilée de la mouture 2020 des cent personnes les plus influentes selon le magazine Time inclut plusieurs figures issues de la diversité sexuelle et de genre, chacune excellant dans son domaine.

Au rayon des Icônes, le Time a décidé de braquer les projecteurs sur Megan Rapinoe, la joueuse de soccer américaine érigée figure lesbienne depuis sa médiatisation en 2019, année où elle a remporté le Ballon d'or.

Mais également le flamboyant Billy Porter. Le comédien, grand habitué des planches de Broadway, a gagné en popularité depuis sa participation à la série Pose, dont il sera de la troisième saison. L'acteur de 51 ans est au croisement des luttes, se battant aussi bien pour les droits LGBT+ que ceux des personnes noires.

Dans la partie Titans du classement réservée aux mastodontes de chaque industrie, on retrouve le nom de Greg Berlanti, l'un des producteurs les plus prolifiques de la télévision américaine. Il cumule plus d'une quinzaine de séries actuellement en cours, parmi lesquelles Riverdale, Les Nouvelles Aventures de Sabrina ou encore toutes les fictions super-héroïques de la CW, dont Batwoman, la première série du genre à avoir une héroïne lesbienne. Il était également à l'origine de Love, Simon

Enfin, dans la catégorie artistes, le magazine américain a ainsi distingué la chanteuse ouvertement bisexuelle Halsey (impliquée dans le mouvement antiraciste Black Lives Matter ces derniers mois) ainsi que la plasticienne lesbienne Julie Mehretu.

La liste du Time distingue aussi Chase Strangio, un avocat trans qui lutte pour les droits des personnes trans aux États-Unis. Il a été instrumental dans l’argumentaire présenté à la Cour suprême qui a désormais interdit la discrimination des personnes LGBT+ au travail.