Retour sur les 30 ans du Black & Blue, année après année…

Nous avons demandé à Robert Vézina président fondateur de la Fondation BBCM. de dresser la liste des 10 moments les plus marquants de l’histoire du Black & Blue…

1991 Black & Blue I

La première édition du Black & Blue s’est tenue ans l’ancienne succursale de Banque de Montréal, qui fut ensuite l’Hôtel des Encans et qui est maintenant la salle Le Ministère. C’était la première fois qu'un party gai avait lieu avec un permis officiel approuvé par la police, pour une soirée «toute la nuit». Avec, aux commandes de la musique, le DJ montréalais Mark Anthony qui, par la suite, a participé à de nombreux Black & Blue et connaît une carrière internationale. De tous les DJs, c’est celui ayant participé le plus de fois au party Black & Blue.

1992 Black & Blue 2

Club Métropolis

C’était la première fois qu'un party TOUTE LA NUIT se tenait à cet endroit et ce fut notre première collaboration avec The Saint at Large of New York. Il y a eu plus de 3500 personnes en rotation pendant l'événement, qui fut l'une des soirées les plus achalandées de l'histoire du Métropolis. AU point où la police a été obligée de fermer la rue Ste-Catherine, quelques heures en face de l'établissement, pour faire de la place aux nombreuses personnes qui attendaient pour entrer.

1993 Black & Blue 3

Amphithéâtre Bell (du 1000, De La Gauchetière, tout nouveau à l'époque)

Avec 6000 participants cette année-là, le Black & Blue est devenu un événement gai majeur de renommée mondiale avec son concept 'TOUTE LA NUIT' de surcroît. Le fait qu’il se tenait dans un lieu spectaculaire très corporatif a été perçu comme une avancée importante pour la communauté LGBTQ. Première année avec un WEEKEND d'activités, pas seulement la soirée principale du Black & Blue. Première édition du BAL EN CUIR Black & Blue, entre autres.

1994 Black & Blue 4

Amphithéâtre Bell

Hommage spécial au co-fondateur du Bad Boy Club, Christian Beaudry, décédé du Sida en juillet 1994. Première présence à Montréal du DJ Junior Vasquez de New York, le DJ favori de Christian. Et première prestation de la chanteuse Kristine W. à Montréal.

1995 Black & Blue 5

Stade olympique de Montréal (Grandes Hauteurs)

Avec le thème non-officiel de Michel-Ange, on a fait des projections énormes dont celle de la fresque de la Chapelle Sixtine. Première fois que l’événement se tenait au Stade olympique. Première fois que le Stade olympique accueillait un événement de danse qui avait lieu toute la nuit. Première fois que le Black & Blue événement principal atteignait environ 10 000 participants.

1996 Black & Blue 6

Stade olympique de Montréal (Grandes Hauteurs)

Avec une entrée spéciale par la tour du Stade, empruntant un énorme tunnel rond imaginé de toutes pièces par Denis Brossard, le premier directeur artistique officiel du Black & Blue, cette édition du Black & Blue portait pour la première fois un thème officiel, celui de «Vol de nuit pour Vénus» (Nightflight for Venus). Première fois avec DJ Danny Tenaglia, première édition avec une semaine complète d’activités et première année où on a publié un magazine souvenir officiel.

1997 Black & Blue 7

Palais des congrès de Montréal

Portant le thème de l’Odyssée magique (Magical Odyssey), cette édition du Black & Blue a eu lieu pour la première fois au Palais des Congrès. Première fois que le hall d’exposition au complet est utilisé pour un party au Palais des Congrès. Installation d’estrade sur le pourtour de la piste de danse. Première fois qu’un gros show de danseurs BBCM est produit.

1998 Black & Blue 8

Palais des congrès de Montréal

Portant le thème de TERRA NOSTRA : superhéros de notre monde (SuperHeroes of our World), cette édition est aussi la première participation du DJ Victor Calderone. La grosse boule miroir qui tourne au milieu de la piste de dance avec performeurs au-dessus a beaucoup fait parler les gens qui l’ont vue. Méga show de danseurs BBCM tous habillés en superhéros. Grande allée de tous les drapeaux du monde. Entrée par les garages du Palais.

1999 Black & Blue 9

Stade olympique de Montréal

Pour la première fois c’est sur l’aire de jeu du Stade que se tenait le Black & Blue. La thématique était celle de Cosmos 1999. Ce fut une année record au niveau des participants : 17 500 personnes pour le seul party du Black & Blue. Aménagement grandiose sur l’aire de jeu du stade. Plus de 10 000 ballons installés au-dessus la piste de danse sont relâchés au milieu de la nuit laissant découvrir une méga projection de la lune sur le plafond du stade. Un exploit du directeur artistique Denis Brossard, mais aussi une énorme production en général qui a nécessité énormément d’efforts de toute l’équipe du BBCM.

2000 Black & Blue 10

Stade olympique de Montréal TROIS SALLES ÉNORMES.

Étant dans l’impossibilité de tenir l'événement sur l'aire de jeu du Stade en raison d’un trou dans le toit, l’événement principal se tient dans trois espaces du Stade : en-dessous de la tour du stade au fond de l’aire de jeu et dans les deux Grandes Hauteurs cette année-là. On célébrait le 10e anniversaire du Black & Blue. C’est la fameuse année de l’énorme ruban du sida composé de 10,000 chandelles d'église, un concept extraordinaire du co-directeur artistique Victor Pilon. Spectacle de musique ‘live’ avec Human League, Kristine W., Olive et plusieurs autres dans les Grandes Hauteurs.

2001 Black & Blue 11

Stade olympique de Montréal sur l’aire de jeu

Pour cette édition particulière marquée, par la récente tragédie du 11 septembre 2001, un lounge spécial de recueillement avait été aménagé. La thématique de cette édition était 01 Origine. Au niveau de la scénographie, la piste de danse était composée de monolithes tout autour avec de méga toiles peintes par l’artiste Zïlon. Prestation des Stereomovers avec violoniste juché au-dessus de la piste de danse.

2002 Black & Blue 12

Stade olympique de Montréal sur l’aire de jeu

Un seul espace avec la thématique «Humanité». Animation innovante avec rails par-dessus la piste de danse et un artiste habillé comme Bouddha flottant au dessus les participants.

2003 Black & Blue 13

Stade Olympique de Montréal (Grandes Hauteurs)

Avec la thématique NU, le designer Christian Bélanger propose un décor aux lignes épurées et ‘design’. Grandes lignes de lumières blanches installées au plafond.

2004 Black & Blue 14

Palais des congrès de Montréal

La thématique LOUIS XIV, un concept de Michel Laprise, coïncide aussi avec la première participation officielle du Cirque du Soleil. La thématique fut exploitée au maximum avec des animations innovantes comme des calèches pour les participants, une méga fontaine de chocolat, des costumes extraordinaires. Première participation des DJ Roger Sanchez et du duo Chus & Ceballos.

2005 Black & Blue 15

Stade olympique de Montréal sur l’aire de jeu

Retour au Stade, sur l’aire de jeu avec comme thème EXTREME BALL, un concept de Jean-Pierre Pérusse. Animation jeune et dynamique avec skateboarders sur des grandes rampes juchées très haut dans les airs. La plus grande tour d’échafauds installée dans l’histoire du Black & Blue. Nous avons eu la primeur mondiale du succès de Madonna HUNG UP (‘Time Goes By’) remixé par Danny Tenaglia.

2006 Black & Blue 16

Stade olympique de Montréal sur l’aire de jeu

Cette année-là, nous sommes allés en grand avec l’installation d’une énorme maquette d’un avion de style supersonique sur l’estrade, en concordance avec le thème Supersonic. Costumes marquants faits de latex bleu pour tous les danseurs.

2007 Black & Blue 17

Stade olympique de Montréal sur l’aire de jeu ET Grandes Hauteurs

Pour l’édition Power Trip, le BBCM présentait pour la première fois deux salles avec des styles de musique bien différents. La 2e salle mettant en vedette des DJs plus techno-trance. Installation de méga structures autoportantes sur l’aire de jeu ressemblant à des pylônes électriques, avec une scène centrale qui incluait une superbe acrobatie tard dans la nuit avec de multiples machines à neige créant un effet unique mémorable. Ce fut la dernière année à ce jour de l’utilisation de l’aire de jeu du Stade par la Fondation BBCM. On aimerait bien y revenir un jour!

2008 Black & Blue 18

Palais des congrès de Montréal

La thématique de cette édition, Digital Paradise, un concept de François Lebaron. La superbe affiche de l’événement est encore à la mode aujourd’hui. Installation de multiples estrades et animation simultanées.

2009 Black & Blue 19

Palais des congrès de Montréal

On pouvait voir des milliers d’ampoules pendantes du plafond pour cette édition dont le thème était Lite Switch. Première participation des grands DJs internationaux Sasha & Digweed.

2010 Black & Blue 20

Deux salles du Palais des congrès de Montréal

Grande célébration du 20e anniversaire avec, pour la première fois, une véritable salle de musique Trance et une salle de musique House. Première participation du DJ Hernan Cattaneo qui a réalisé probablement le meilleur set de l’histoire du BBCM à la fin de l’événement dans la salle House. Une multitude de méga-ballons bleus et noirs tapissaient le plafond en entier du Palais des Congrès.

2011 Black & Blue 21

Stade olympique de Montréal (Grandes Hauteurs)

Deux salles Trance & House et la thématique BLACKJACK 21 pour cette édition du Black & Blue qui a multiplié, cette année-là, le nombre de DJs participants. Au moins 20 DJs ont joué à cet événement, un record pour le Black & Blue.

2012 Black & Blue 22

Palais des congrès de Montréal

Le thème était Évolution et deux salles non-communicantes avec des ambiances bien différentes, une première pour le Black & Blue. Première apparition du DJ international David Morales au Black & Blue.

2013 Black & Blue 23

L'Arsenal

Sur le thème de La Roue Réinventée, cette édition s’est faite en collaboration avec The Saint at Large de New York., offrant deux salles (trance et house). Utilisation innovante de cet espace fantastique qu’est L’Arsenal avec des activités artistiques qui se sont déroulées dans cet endroit pendant tout le weekend du Black & Blue et pas seulement lors de cette soirée fantastique. Une grande partie de L’Arsenal fut convertie en galerie d’art avec une multitude d’artistes-peintres en direct. Participation du grand DJ trance Richard Durand d’Amsterdam et du DJ house Dennis Ferrer de New York. Concept d’éclairage marquant et chaleureux par Stéphane Barbeau dans la salle principale (house).

2014 Black & Blue 24

Palais des congrès de Montréal

Une thématique METROPOLIS, concept de Penny Lebrun, fut adoptée pour cette édition du Black & Blue qui s’est tenue dans deux salles du Palais des Congrès. Le visuel de l'affiche fut très apprécié. Installation de systèmes d’éclairage et d’écrans vidéo LED d’une façon innovante au Palais des congrès.

2015 Black & Blue 25

Amphithéâtre Pierre-Charbonneau

Pour le vingt-cinquième anniversaire on y est allé avec la thématique du Red Light District, un concept de Yanick Daigle. Première présence dans ce site spectaculaire au Parc Olympique. Participation de plusieurs DJs qui ont marqué les années du Black & Blue, dont Susan Morabito et Mark Anthony. Spectacle spécial 25e par Stéphane Moraille, Lulu Hugues et Kim Richardson. Ajout d’éléments nouveaux à l’animations dont des acrobates, des tambours et de flaggers.

2016 Black & Blue 26

Amphithéâtre Pierre-Charbonneau

Hommage spécial à David Bowie avec la thématique Stardust (Poussière d’étoile). Participation du DJ Danny Howells du Royaume-Uni.

2017 Black & Blue 27

Amphithéâtre Pierre-Charbonneau

Pour le 375e anniversaire de fondation de Montréal, la thématique était Luminocité (Luminocity), dans une seule salle et avec une multitude d’animations. Grand retour du DJ Roger Sanchez au Black & Blue.

2018 Black & Blue 28

MTelus & Club Soda

Sous le thème du Chrome, cette édition du Black & Blue s’est tenue dans deux salles de lieux différents à deux pas du Village Gai, en raison de l'établissement du nouveau volet extérieur du Carnaval des couleurs, attaché au festival Black & Blue. Participation remarquée de la chanteuse Ultra Naté au MTelus qui a chanté son grand succès Free mais qui a aussi participé comme DJ.

2019 Black & Blue 29

Théâtre Olympia & Club Soda

Sous le thème du Masque, cette édition du Black & Blue s’est tenue dans deux salles de lieux différents du Village Gai, en raison de la création du nouveau volet intérieur au Complexe Desjardins pour le Carnaval des couleurs. Prestation marquée et super applaudie du Cirque Kalabanté au Théâtre Olympia. Set apprécié et sexy du DJ underground Angel Moraes au Club Soda pour la partie after-hours.

L’édition du 30e anniversaire, XXX, d’abord prévue cette année est remise en octobre 2021. Cette célébration de la 30e édition du Black & Blue se fera dans un seul endroit majeur qui sera dévoilé durant l’année 2021. On nous promet le retour à un seul événement toute la nuit.

Sur le site de Fugues, vous trouverez les commentaires de Robert Vézina sur l’ensemble des 29 premières éditions du Black & Blue