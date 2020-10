Le Maire de Londres alloue des subventions aux établissements LGBT+ !

Sadiq Khan a annoncé mardi 29 septembre dans un communiqué qu’il allait octroyer comme Maire un financement d’urgence à onze établissements LGBT+ de la capitale britannique, particulièrement touchés par la pandémie de coronavirus.

Les aides vont de £5 000 à £23 000 et serviront à couvrir les frais liés à la location, au personnel, et aux fournisseurs. Le propriétaire du West Five Bar, un des établissements concernés par la mesure, estime que: «en ces temps difficiles, le soutien de l'équipe du maire de Londres est une formidable bouée de sauvetage».

Avec ce plan de financement, Sadiq Khan souhaite soutenir la vie nocturne londonienne dans sa globalité. Pour Amy Lamé, représentant du monde de la nuit à Londres : «Les lieux LGBT + offrent un espace accueillant pour la communauté ainsi que des emplois pour des milliers de Londoniens, ils soutiennent un écosystème».

D'autres subventions devraient être annoncées dans les mois à venir.