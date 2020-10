L’ATQ fête ses 40 ans !

Les 19 et 20 septembre derniers, l’Aide aux Trans du Québec fêtait ses 40 ans d’existence dans la communauté !

L’ATQ est un organisme offrant de l’intervention psychosociale depuis 1980 aux personnes trans, non-binaires ou en questionnement et leurs proches. La mission principale de l’organisme est de briser l’isolement des personnes faisant partie de la diversité de genre, via des groupes de discussion hebdomadaires, des suivis d’intervention individuelle, une ligne d’écoute 24/7, des activités communautaires et bien plus encore.

Lors des célébrations du 40e anniversaire, l’équipe de l’ATQ et son Conseil d’Administration s’est déplacée à Québec et Montréal, afin d’offrir deux soirées inoubliables à la communauté trans, le tout en respectant les mesures de la santé publique.

Ces deux événements ont également permis aux participant·es de rencontrer les membres du nouveau Conseil d’administration : Jason Noël (Président), A Benali (Vice-président·e), Julien Leroux-Richardson (Trésorier), Sloan Moghadaszadeh (Secrétaire) et Madame Julie Lemieux, Mairesse de Tre?s-Saint-Re?dempteur (première Mairesse trans élue dans l'histoire du Canada) (Administratrice). Finalement, les célébrations ont aussi permis de souligner la 13e édition de la Fierté Trans et le lancement du projet L’intimidation : un phénomène unique en son genre, qui vise à prévenir l’intimidation basée sur la variance de genre dans les écoles secondaires.

À Montréal, de nombreux·ses invité·es de la communauté ont pris la parole pour partager leur parcours personnel et présenter leurs implications auprès des communauté trans et non-binaires : Alicia Kazobinka, Blxck Cxsper, Éliane Thivierge, Jess_Pvm (Jess Corneau) et Élira-Néon. Le fondateur de la nouvelle compagnie québécoise Banana Prosthetics, Tomy Perreault-Bélisle, était également sur place pour présenter ses prothèses péniennes et mammaires faites à la main.

À chacun des deux endroits, l’ATQ en a profité pour remercier chaleureusement les équipes du Drague Cabaret Club (Québec) et du Date-Karaoké Bar (Montréal) d’avoir accueilli ces événements et d’avoir montré leur soutien envers les personnes trans et non-binaires, en créant un milieu inclusif et sécuritaire pour nos communautés.

