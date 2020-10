À la fin du mois d’octobre, Sherbrooke met la table!

Avec les journées qui raccourcissent et le froid qui commence peu à peu à s’installer, il n’y a rien de mieux que se retrouver au resto autour d’un bon repas bien réconfortant. Du 16 au 31 octobre, rendez-vous au cœur des Cantons-de-l’Est pour Sherbrooke met la table, une savoureuse invitation à célébrer la gastronomie sherbrookoise.

Cette année, que ce soit en salle ou pour emporter, plus de 20 restaurants offriront des menus table d’hôte trois services à 20 $ ou 25 $ le midi, de même qu’à 25 $, 35 $ ou 45 $ le soir. Voilà une belle occasion de redécouvrir Sherbrooke par ses restos, tout en profitant de ce que la ville a de meilleur à offrir.

Pour une septième année consécutive, des restaurateurs se rallient pour proposer aux épucurien.nes des menus trois services alléchants à prix abordables. Que ce soit pour découvrir de nouvelles adresses ou encore pour redécouvrir une table chouchou, Sherbrooke met la table est devenue un incontournable de l’automne. Pour chacune des éditions, les connaisseurs attendent impatiemment la mise en ligne de menus afin de planifier leur prochaine sortie au resto.

Et dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie, mieux vaut s’y prendre tôt pour avoir une place dans le restaurant de votre choix. Bien entendu, les restaurateurs participants redoubleront de vigilance afin de faire respecter toutes les mesures sanitaires dictées par la santé publique. De plus, la plupart des établissements offriront une version pour emporter de leur menu. Alors, réservez dès maintenant!

Escapade à Sherbrooke

Vous souhaitez profiter de Sherbrooke met la table et du charme de la région? Au départ de Sherbrooke, partez à la découverte des plus beaux paysages de l’automne. Entre les trouvailles gourmandes qui rempliront votre panier et les points de vue aussi bucoliques et époustouflants les unes que les autres, revenez à Sherbrooke pour siroter une bonne bière de microbrasserie et pour vous reposer dans un de nos hébergements douillets.

Malgré tout, la vie culturelle de Sherbrooke bat son plein avec des spectacles présentés dans les plus belles salles de la ville. Profitez-en également pour faire un arrêt dans un des musées du centre-ville ou encore pour partir à la découverte des murales, une collection de fresques géantes qui font de Sherbrooke une véritable galerie d’art à ciel ouvert.

INFOS | Pour tout savoir sur Sherbrooke met la table,visitez www.sherbrookemetlatable.com

Pour planifier votre séjour à Sherbrooke,visitez www.destinationsherbrooke.com