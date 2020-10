Une délicieuse aventure à l’Auberge des Glacis

Riche d'histoire, l'Auberge des Glacis, située dans un ancien moulin à farine, vous propose des chambres au cachet unique et une table gourmande concoctée avec plus de 70 produits de la région de la Chaudière-Appalaches.

Profitez des multiples beautés du vaste domaine de 5 hectares, au bord de la rivière Tortue. Il y a plusieurs activités à faire, directement à l'auberge: jardins avec sentiers pédestres ou de raquettes, bornes historiques, sculptures, chaises de rivière et arbre à bouchons, soins de massothérapie et même des pistes cyclables et l'accès à 50 km de pistes de ski de fond à partir de l'établissement! L'Auberge vous propose également des soirées de musique avec le groupe maison, le Pollux Band. À moins d'une demi-heure en voiture de l'auberge, vous pourrez partir en croisière avec les capitaines Lachance dans l’archipel de l'Isle-aux-Grues ou encore visiter des clubs de golf, des parcs, des musées et des boutiques! De plus, le village créatif de St-Jean-Port-Joli est à seulement 15 minutes de l'établissement!

Nancy Lemieux, la propriétaire de l'Auberge des Glacis, ses filles, Audrey Jade et Florence, et toute leur équipe vous reçoivent comme un membre de la famille! Vous vivrez un moment unique dans cet ancien moulin à farine grâce à son atmosphère pittoresque, ses murs de pierres massifs et ses chambres au cachet rustique. L'Auberge des Glacis propose une table gourmande concoctée à partir de 70 producteurs locaux de la Chaudière-Appalaches, changeant au gré des saisons, des produits disponibles et de la créativité de son chef passionné, Pascal Androdias. Goûtez le terroir à son meilleur dans cette auberge intime et conviviale!6

INFOS | 46, route Tortue,

L'Islet, QC G0R 1X0

1 877 245-2247

www.aubergedesglacis.com