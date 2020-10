Une liste d’humoristes ambitieuse et spectaculaire!

Depuis de nombreuses années, Juste pour rire offre chaque année des spectacles payants en salle, des représentations gratuites dans la rue et un volet consacré à la relève en humour. Si les paramètres ne sont plus les mêmes en raison de la COVID-19, l’essence du festival restera la même. Ce sera le Juste pour rire qu’on connaît, simplement avec une autre manière de le faire.

Cette année, les spectacles en salle payants ne pourront accueillir plus de 250 personnes. Et le festival sera hybride : les spectacles gratuits ne pourront se tenir à l’extérieur, mais seront présentés en ligne. Que ce soit sur écrans ou en présentiel, les festivaliers auront droit aux plus grandes pointures de l’humour, d’ici et d’ailleurs, et les nouveaux talents auront aussi l’espace pour se faire connaître.

Cartes blanches et Rire en français

Une quarantaine de spectacles seront présentés dès le 29 septembre. Parmi eux, les quatre soirées Cartes blanches, au Théâtre St-Denis, seront animées par Laurent Paquin et Korine Côté, Les Grandes Crues, Pier-Luc Funk et Phil Roy, ainsi que Mehdi Bousaidan. Au nombre des invités, Katherine Levac, Stéphane Fallu, Martin Vachon, Sylvain Larocque, Mathieu Dufour, Christine Morency, Les Denis Drolet, P-A Méthot, Sam Breton, Guillaume Pineault, Virginie Fortin, Maxim Martin, Guillaume Wagner, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Yannick De Martino, Neev et plusieurs autres, viendront brûler les planches et souligner leur grand plaisir de retrouver leur public. Seuls les détenteurs de passeports auront accès aux places limitées Le principe sera le même pour le gala Rire en français, animé par Mehdi Bousaidan et également présenté au Théâtre St-Denis. Le spectacle fera la part belle à l’humour francophone de par le monde, principalement au Canada.

Yoop et le numérique

Pendant la semaine, Rosalie Vaillancourt et Didier Lambert animeront la Série des surprenants, où la relève pourra faire ses preuves. La Série des fous rires, elle, mettra à l’affiche Eddy King, Phil Roy, Neev et Jean-Sébastien Girard, chacun à la barre d’une soirée où l’on verra défiler leurs divers invités. Ces deux séries de spectacles seront présentées par l’entremise de Yoop, un espace virtuel permettant d’assister en ligne à des spectacles en direct. Un nombre limité de spectateurs pourront voir les représentations en personne, et tous les autres auront accès à cette plateforme payante.

Les deux derniers jours du festival – les 9 et 10 octobre – se tiendront entièrement en ligne et gratuitement. On y trouvera des spectacles inédits, comme la Série des concepts éclatés, mettant en vedette Preach et Tracy Marcelin. Pierre-Yves Roy-Desmarais et ses invités prendront quant à eux part au Grand Live. D’autres représentations captées pendant la semaine seront diffusées partiellement en ligne, sur le site du festival.

Just for laughs festival: 100% numérique

Côté anglophone, Just for Laughs sera totalement numérique et propulsé par le nouveau partenaire du festival, Laughing Out Loud (LOL). Les vedettes d’un peu partout dans le monde ne peuvent pas venir à Montréal parce que les frontières sont fermées, mais ils seront tous en spectacle dans une salle interactive. Conversations With Funny People rassemblera plusieurs humoristes dont Hannah Gadsby et DeAnne Smith, Tituss Burgess et Sarah Cooper. Un moment privilégié où ces stars de l’humour pourront aborder toutes sortes de sujets, parfois en compagnie d’invités spéciaux et en totale liberté! Le Canada’s Drag Race Panel mettra en vedette les quatre finalistes (JIMBO, Rita Baga, Scarlett Bobo et Priyanka) qui prendront part à la conversation portant sur le succès monstre de cette compétition en compagnie de la juge Stacey McKenzie qui mènera le bal.

INFOS | Le microsite du Festival qui héberge tout le contenu à la disposition des festivaliers est déjà en ligne. Pour accéder à toutes ces fonctions ainsi qu’à la programmation complète du Festival, rendez-vous dès maintenant sur le www.festival.hahaha.com/fr