Une invitation à célébrer le cinéma et la création ensemble...

Suite à l’obligation soudaine d’annuler les rendez-vous en salle de sa 49e édition, conformément aux normes de santé publique en vigueur, le Festival du nouveau cinéma de Montréal se déploiera exceptionnellement et exclusivement en ligne, du 7 au 31 octobre prochain et sera accessible pour tous à travers le Canada. Fidèle à son mandat, avec une programmation à la fois forte et audacieuse, composée de près de 200 oeuvres toutes sections confondues, dont plus de 50 longs métrages, le Festival permettra au public de découvrir en primeur des titres phares et attendus mais aussi de nouveaux auteurs du cinéma actuel ainsi que des œuvres de réalité virtuelle. De grands événements spéciaux seront également offerts gratuitement en ligne aux festivaliers.

“Dès le printemps dernier, nous avons pris la décision de maintenir notre 49e édition sous une forme hybride, en ligne et en salle. Je nous félicite aujourd’hui de ce choix judicieux qui nous permet d’offrir aux cinéphiles, partout à travers le pays, une édition remplie de découvertes et de films attendus comme le veut la tradition au FNC. Toute notre équipe a fait un travail remarquable afin de livrer une programmation de haut calibre et de grande qualité. Je remercie tous les distributeurs et tous les partenaires qui nous ont renouvelé leur confiance et qui nous permettent, du 7 au 31 octobre, de célébrer le cinéma… de nous évader et de continuer à rêver!” déclare Nicolas Girard Deltruc, directeur général du Festival du nouveau cinéma

Compétition internationale : Louve d’or présentée par Québecor

Ayant pour mission de faire découvrir les voix émergentes du paysage cinématographique mondial, cette section phare du festival met en lumière le regard singulier des cinéastes qui façonneront le nouveau cinéma de demain. Parmi les 10 films en lice pour la Louve d’or, plusieurs titres se sont illustrés dans le circuit des festivals internationaux au cours de la dernière année : ATLANTIS, Valentyn Vasyanovych (Ukraine); BAD ROADS, Natalya Vorozhbit (Ukraine); THE CLOUD IN HER ROOM, Zheng Lu Xinyuan (Chine, Hong Kong); DESTERRO, Maria Clara Escobar (Brésil, Portugal, Argentine); ÊXTASE, Moara Passoni (Brésil, États-Unis); KILL IT AND LEAVE THIS TOWN, Marius Wilczynski (Pologne); SERVANTS, Ivan Ostrochovsky(Slovaquie, Roumanie, République Tchèque, Irlande); THE SHEPHERDESS AND THE SEVEN SONGS, Pushpendra Singh (Inde); THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION, Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho, Italie, Afrique du Sud); TOPSIDE, Logan George et Celine Held (États-Unis).

Compétition nationale

"La fermeture des salles et le report de nombreuses sorties de films québécois ont malheureusement bouleversé le calendrier et la sélection annoncée. Bien que réduite par les circonstances, la Compétition nationale ne s'enorgueillit pas moins d'oeuvres fortes et hautement originales, totalement ancrées dans les plus importants combats ou ouvertes vers la liberté pure." de préciser Zoé Protat, directrice de la programmation du Festival du nouveau cinéma Les festivaliers pourront donc découvrir en ligne et en primeur: IL N’Y A PAS DE FAUX MÉTIER, Olivier Godin (Québec/Canada); SIN LA HABANA, Kaveh Nabatian (Québec/Canada, Cuba); VIOLATION, Dusty Mancinelli et Madeleine Sims-Fewer (Ontario/Canada); JUDY VERSUS CAPITALISM, Mike Hoolboom (Ontario/Canada).

Les Incontournables

Les plus grands noms du cinéma mondial sont traditionnellement réunis au sein de cette section. 2020 ne fera pas exception ici! Les spectateurs pourront découvrir: CONFERENCE, Ivan Tverdovskiy (Russie, Estonie, Royaume-Uni, Italie); THERE IS NO EVIL, Mohammad Rasoulof (Iran, Allemagne, République-Tchèque), Ours d’or de la Berlinale; UNDINE, Christian Petzold (Allemagne, France), prix d’interprétation féminine à la Berlinale pour Paula Beer; UPPERCASE PRINT, Radu Jude (Roumanie); le documentaire WIM WENDERS, DESPERADO, Campino et Eric Friedler (Allemagne).

Temps Ø

Parmi les films qui composent la sélection de Temps Ø, le public pourra, comme chaque année, voir plusieurs longs métrages d’avant-garde. Parmi les surprises de la sélection, les spectateurs pourront notamment découvrir la comédie antiraciste TOUT SIMPLEMENT NOIR, de Jean-Pascal Zadi et John Wax qui a reçu un bel accueil en France lors de sa sortie. Le film met notamment en vedette le rappeur JoeyStarr, Mathieu Kassovitz et Éric Judor. Également au programme : SIBERIA de Abel Ferrara (Italie, Allemagne, Mexique); THE BOOK OF VISION, Carlo S. Hintermann (Italie, Royaume-Uni, Belgique); CAUGHT IN THE NET, Vít Klusák et Barbora Chalupova (République-Tchèque, Slovaquie); SHELL AND JOINT, Isamu Hirabayashi (Japon), THALASSO et L’ENLÈVEMENT DE MICHEL HOUELLEBECQ, Guillaume Nicloux (France); RED POST ON ESCHER STREET, Sion Sono (Japon); THE TREMOR, Balaji Vembu Chelli (Inde); POISSONSEXE, Olivier Babinet (France) mettant en vedette India Hair ainsi que la version entièrement restaurée de OUT OF THE BLUE de Dennis Hopper.

Notons que les titres de la sélection sont éligibles au Prix du public.

Les nouveaux alchimistes

Issus d’artistes provenant de disciplines variées, les films qui composent cette sélection se démarquent par leur traitement peu conventionnel. La section, dédiée à l’exploration formelle, aux nouvelles approches et au cinéma expérimental, présentera 8 longs métrages audacieux dont le projet monumental DAU. NATASHA, Ilya Khrzhanovsky et Jekaterina Oertel (Allemagne, Ukraine, Royaume-Uni, Russie); KHAMSIN, Grégoire Orio et Grégoire Couvert (France, Liban); LAST AND FIRST MEN,Jóhann Jóhannsson (Islande); LÚA VERMELLA, Lois Patiño (Espagne); MAGGIE’S FARM, James Benning (États-Unis); NIGHT HAS COME, Peter Van Goethem (Belgique); THE REPUBLICS, Huw Wahl (Royaume-Uni); TO THE MOON, Tadhg O’Sullivan (Irlande).

Panorama international

Cette section fait la part belle aux destins singuliers tout en révélant l’état du monde actuel. Du Brésil au Vietnam en passant par l’Argentine et la Grèce, le public pourra découvrir des œuvres aux accents engagés qui proposent des expériences subjectives uniques et des points de vue qui bousculent les idées reçues. Parmi les 11 longs métrages que les festivaliers pourront voir en vidéo sur demande notons : A YELLOW ANIMAL, Felipe Bragança (Brésil, Portugal, Mozambique); APPLES, Christos Nikou (Grèce, Pologne, Slovénie); COCOON, Leonie Krippendorff (Allemagne); DROWSY CITY, Dung Luong Dinh (Vietnam); LA HIJA DE UN LADRÓN, Belén Funes (Espagne); MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ, Sol Berruezo Pichon-Rivière (Argentine); MOVING ON, Yoon Dan-Bi (Corée du Sud); OASIS, Ivan Ikic (Serbie,Slovénie, Pays-Bas, France); SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR, Patric Chiha (France); SISTERS WITH TRANSISTORS, Lisa Rovner (Royaume-Uni); WISDOM TOOTH, Liang Ming (Chine).

Présentations spéciales et évènements

Initialement prévu en salle et en clôture du Festival, le dernier long-métrage de Philippe Falardeau, grand habitué du FNC, clôturera symboliquement cette édition spéciale le 17 octobre prochain avec MY SALINGER YEAR qui sera exceptionnellement disponible en ligne pendant 24h pour l’occasion. Présenté en ouverture de la dernière Berlinale, le film met en vedette Sigourney Weaver, Margaret Qualley, Douglas Booth, Colm Feore et Théodore Pellerin.

Autre grand attendu de cette édition: SAINT-NARCISSE nouvelle réalisation de Bruce LaBruce, présentée à la Mostra de Venise plus tôt cette année. L’enfant terrible du cinéma queer canadien promet encore une fois de surprendre les festivaliers.

Les Rendez-vous #Cinémad’ici présentés par Québecor

Pour souligner les 50 ans de la crise d’Octobre, Québecor, partenaire présentateur du FNC, offrira, en collaboration avec Éléphant : mémoire du cinéma québécois, les versions restaurées de deux œuvres marquantes retraçant les événements survenus en octobre 1970 : LES ORDRES de Michel Brault, le vendredi 16 octobre, et OCTOBRE de Pierre Falardeau, le samedi 10 octobre. Les Rendez-vous #Cinémad’ici présentés par Québecor seront accessibles gratuitement en ligne durant 24h.

Soirée du cinéma pour la paix – Spécial Wapikoni

Dans le cadre de cette 49e édition, l’organisme présentera un programme de courts métrages créés lors d’escales internationales du Wapikoni mobile, dans le respect de leur méthodologie unique qui encourage la souveraineté narrative des communautés autochtones par la création cinématographique. Le programme de courts métrages sera disponible en vidéo sur demande mais pour vivre l'expérience complète, la Soirée du cinéma pour la paix - Spécial Wapikoni se déroulera le jeudi 15 octobre à 19h. Suite au programme de courts métrages, une discussion en direct permettra d’approfondir la réflexion avec des intervenants de plusieurs pays. La discussion sera retransmise en ligne et en direct sur Facebook et YouTube. Cet événement est présenté par BNP Paribas et le Wapikoni mobile, en collaboration avec le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale, dans le cadre de la clôture des Journées de la paix 2020.

Courts-métrages

Avec plus de 88 courts métrages issus d’une trentaine de pays, la sélection fera la part belle aux cinéastes autant établi·e·s qu’émergent·e·s dont le travail s’est démarqué à l’international. Au programme, entre autres, FILIPIÑANA de Rafael Manuel Mendoza, récipiendaire de l’Ours d’argent à la Berlinale cette année; PLACES du lituanien Vytautas Katlus présenté à la Mostra de Venise; le Prix du meilleur court métrage à Locarno RED ANINSRI; OR, TIPTOEING ON THE STILL TREMBLING BERLIN WALL du thaïlandais Ratchapoom Boonbunchachoke ou, encore SUN DOG de Dorian Jespers, Prix du meilleur court métrage au Festival de Rotterdam. Mentionnons aussi le retour de cinéastes habitués du Festival tels que Marie Losier avecWHICH IS WITCH? ; Bertrand Mandico avec THE RETURN OF TRAGEDY ; Rainer Kohlberger et THERE MUST BE SOME KIND OF WAY OUT OF HERE, ou encore THE END OF SUFFERING (A PROPOSAL) de Jacqueline Lentzou à laquelle le FNC avait consacré une rétrospective en 2018 ; sans oublier THE UNSEEN RIVER du réalisateur vietnamien Ph?m Ng?c Lân qui revient au Festival après y avoir remporté le Loup argenté en 2019.

Le public pourra également découvrir l’excellence de la programmation nationale dont le talent de ses cinéastes du Québec et du reste du Canada s’est démarqué au sein des festivals internationaux au cours de la dernière année. En voici quelques titres : ANISHKA de Vincent Toi, COMME UNE COMÈTE de Ariane Louis-Seize et POINT AND LINE TO PLANE de Sofia Bohdanowicz qui reviennent tout juste du TIFF, ainsi que BENJAMIN, BENNY, BEN de Paul Shkordoff (sélection Cannes 2020) et AUGUST 22, THIS YEAR de Graham Foy (Semaine de la Critique et NYFF).

La programmation complète des courts métrages est à découvrir ICI.

Conférences, discussions et classes de maître

FNC Forum

Pour son édition 2020, le Forum s’adapte au contexte actuel et déploie sa programmation en ligne du 7 au 18 octobre. Au programme : activités de réseautage, conférences et ateliers avec différents spécialistes afin de favoriser les échanges entre professionnels. Le programme de FNC Forum est à découvrir ICI.

Classe de maître de Philippe Falardeau présentée par la DGC

Réalisateur et scénariste dont la réputation n’est plus à faire, nommé à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère avecMonsieur Lahzar, Philippe Falardeau tourne aussi aisément en français qu’en anglais et est aujourd’hui l’un des cinéastes québécois les plus reconnus et respectés dans le monde. À l’occasion de cette classe de maître modérée par le réalisateur et producteur Daniel Roby avec la participation du réalisateur Tristan Dubois, Philippe Falardeau se confiera sur sa carrière et partagera sa vision de l’industrie cinématographique actuelle, le tout en ligne le vendredi 16 octobre à 11h. Cette classe de maître est présentée par la Guilde canadienne des réalisateurs (DGC/GCR) dans le cadre des événements DGC Visionnaires.

Classe de maître de Michelle et Uri Kranot

Les artistes MICHELLE ET URI KRANOT, véritables sommités du cinéma d’animation, offriront une classe de maître en ligne le samedi 17 octobre à 10h. Leur approche transcende l'animation traditionnelle, fusionnant la peinture, le dessin et les nouvelles technologies dans des expériences contemporaines. Leur travail est souvent caractérisé par une sensibilité poétique et des récits fragmentés explorant le passé et le présent, les faits et la fiction. Le public pourra d’ailleurs apprécier toute la maîtrise de leur art dans l’œuvre LE BOURREAU CHEZ LUI - RV en compétition, tout juste couronné du Grand prix du jury pour la meilleure œuvre immersive VR de la 77ème Mostra de Venise.

FNC Explore présenté par Viveport de HTC Vive

Pour une 11e année, le public est invité à découvrir des contenus narratifs et immersifs aussi novateurs qu’emballants à travers cette section entièrement dédiée aux œuvres nouveaux médias. Au programme de cette plongée sensorielle : films interactifs, contenu immersif ainsi que deux catégories compétitives d’œuvres en réalité virtuelle. Cette année, toute la programmation de FNC EXPLORE sera accessible en ligne à travers tout le Canada via la plateforme Viveport de HTC Vive. La sélection complète est à découvrir ICI.

MOTTO LIVE

Présenté en première nord-américaine, MOTTO LIVE, une performance inspirée de l’expérience interactive Motto.io, sera diffusée en direct du studio de Vincent Morisset sur Youtube et dans quelques rues de la Petite-Patrie à Montréal. La narration sera assurée par la comédienne Marie Brassard et l’auteur Sean Michaels. Composé de milliers de petites vidéos, Motto.iooscille entre le documentaire et la fiction, tissant les images créées par chaque participant dans la trame émotive de son récit. Ni un livre ni un film, c’est une incroyable histoire de fantôme qui prend forme grâce à notre perception unique du monde. MOTTO LIVE est une production de AATOAA, basée sur l'œuvre Motto.io, créée par AATOAA et produite par l'ONF. Le jeudi 15 octobre à 16h. Événement gratuit sur réservation. Les réservations sont désormais ouvertes au lien suivant :

www.eventbrite.ca/e/billets-motto-live-122262750177

Rencontres pancanadiennes du cinéma étudiant présentées par Netflix

Depuis 2014, le FNC poursuit sa volonté de rendre accessible et de soutenir le cinéma émergent avec les Rencontres pancanadiennes du cinéma étudiant (RPCE). Cette compétition nationale de courts métrages étudiants offre aux représentant·e·s de chaque école la possibilité d’échanger et de se rencontrer à travers un programme d’ateliers, de conférences et d’activités de réseautage créant des ponts avec l’industrie. Cette année, 16 écoles au Canada participeront à la compétition de courts métrages dont les programmes seront disponibles gratuitement en ligne. Dans le cadre de ces Rencontres présentées par Netflix en collaboration avec L’Inis, les étudiant(e)s et les représentant(e)s de chaque établissement auront la possibilité d’élargir leur réseau et d’échanger à travers de nombreux ateliers participatifs et tables rondes en ligne, auxquels participera aussi une école internationale invitée, la Universidad Nacional de Colombia affiliée au Festival Equinoxio (Colombie).

Prix et jurys

Comme à chaque année, pour célébrer et soutenir les cinéastes, le festival remettra plus de 100 000$ en bourse et prix en services. Rappelons que depuis l’an passé, le Festival fait désormais partie du circuit du prestigieux du Prix de critique internationale de la FIPRESCI - Fédération Internationale de la Presse Cinématographique. Au FNC ce prix sera décerné à un premier long-métrage issu de la programmation, toutes sections confondues, par un jury composé de trois critiques de la FIPRESCI : Daniel Medeiros (critique et rédacteur en chef du blog 7Marte, Brésil), Jasmina Sepetavc (critique et programmatrice au Festival du film LGBT Slovène, Slovénie) et Victor Stiff (critique et rédacteur en chef du magazine web That Shelf, Toronto).

Le jury de la compétition internationale, qui décernera la Louve d’or présenté par Québecor, le prix d’interprétation et le prix d’innovation Daniel Langlois est composé de l’actrice Pascale Bussières, de la chorégraphe Louise Lecavalier et du réalisateur Félix Dufour-Laperrière.

Le jury de la compétition nationale, qui attribuera le Grand Prix présenté par Post-Moderne et le Prix de la diffusion Québecor, sera composé de trois personnalités de l’industrie internationale : la dramaturge Evelyne de la Chenelière; le distributeur français Timothée Donay et la productrice polonaise primée aux Oscars Ewa Puszynska. Le jury Main Film de la compétition longs métrages Les nouveaux alchimistes sera composé de Karl Lemieux (réalisateur), Jacquelyn Mills(réalisatrice) et Erin Weisgerber (plasticienne). Ils remettront le Prix des nouveaux alchimistes présenté par Main Film.

Du côté des courts métrages, le jury de la Compétition internationale, qui remettra le Loup argenté présenté par TFO, sera composé de Carmine Pierre-Dufour, scénariste et réalisatrice?; Deragh Campbell, cinéaste et actrice?; et Odile Joannette, directrice générale du Wapikoni mobile. Le jury de la Compétition nationale, qui remettra le Grand Prix présenté par CineGround, sera composé de Mathieu Janssen, programmateur au Festival international Go Short de Nijmegen et collaborateur pour la présélection de Vienna Shorts; Sarah Schlüssel, coordinatrice de la Short Form Station de Berlinale Talent et membre du comité de sélection de la Berlinale Shorts; et la réalisatrice et productrice Mathilde Delaunay. Toujours pour la Compétition nationale, ce sera aux festivaliers de décerner le Prix du public présenté par SLA Location. Enfin, le jury de l’Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC) remettra trois prix pour la compétition Les nouveaux alchimistes: le Prix Dada national présenté par Main Film et l’AQCC, le Prix Dada international et le prix de la meilleure animation présenté par TVPaint.

Par ailleurs, le jury des Rencontres pancanadiennes du cinéma étudiant sera composé de Sophie Dupuis (Réalisatrice), Jean-Christophe J. Lamontagne (Directeur général de h264) et Carlos David Valendia Vargas (Responsable de la programmation du Festival Equinoxio en Colombie). Le jury remettra le Grand Prix présenté par Netflix.

Enfin, deux prix seront remis du côté de FNC Explore : le Prix Horizon et le Prix Panorama VR. Annick Blanc (Productrice chez Midi La Nuit), Charlotte Corchète (Programmatrice courts-métrages au Festival de Locarno), et Victoire Thevenin (Directrice générale du VR Arles Festival) composeront ce jury.

Tarifs et mise en vente des billets

Tous les billets sont désormais en vente. Notez qu’il n’y a aucune vente en personne cette année. La billetterie étant uniquement en ligne, via le site web du FNC ou directement sur la plateforme: online.nouveaucinema.ca

TARIF FILMS EN LIGNE

Le FNC en ligne propose une formule flexible qui permet de louer un film puis de l’écouter au moment choisi entre le 7 octobre et le 31 octobre. Une fois un film débuté, le festivalier aura toutefois 30 heures pour en terminer le visionnement.

Billet individuel - long métrage : 10$ (taxes incluses)

Billet individuel - programme de courts métrages : 6$ (taxes incluses)

FORFAIT PAR SECTION

Un forfait par section inclut tous les films (en ligne) d'une même section

— Dans un forfait long, chaque long métrage d'une même section est à 8 $

— Dans le forfait court, chaque programme de courts métrages est à 5 $

TARIF PASSE FNC FORUM

Passe FNC FORUM (activités professionnelles) : 50$

TARIF FNC EXPLORE

Plateforme Viveport de HTC Vive : programmation presque entièrement gratuite