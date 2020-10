Judy VS Capitalism : amour et admiration pour une amie

Habitué du festival, Mike Hoolboom présentera son nouveau documentaire Judy VS Capitalism qui dresse un portrait intimiste d’une amie, la militante féministe canadienne Judy Rebick. Ce documentaire lyrique, tourné en super 8, raconte le rôle central de Judy Rebick dans la défense des droits des femmes sur leur propre corps au Canada. Féministe radicale, combattante de rue, rêveuse, elle expose les principes clés du féminisme de la deuxième vague, alors même qu'une bombe à retardement familiale menace son existence. Le cinéaste ouvertement gai — qui a créé une filmographie riche et singulière où il se permet toujours d’expérimenter sur la forme et la narration —, propose cette fois un film en forme de lettre d'amour et d'admiration à une amie, et propose une immersion sensible dans une vie unique.

