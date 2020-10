Le bonheur est ailleurs…

Sin La Habana de Kaveh Nabatian, est un film sur le pouvoir, la prophétie et le destin vus à travers les yeux de trois personnes. Leonardo, un danseur de ballet, et Sara, une avocate ambitieuse, sont de jeunes Cubains désespérés de quitter leur pays. Ils se rendent compte que leur chance de quitter l'île est que Leonardo séduise l'une des étudiantes étrangères de l'école de salsa où il enseigne. Lorsqu'il rencontre Nasim, une divorcée canado-iranienne, et s'installe à Montréal, le triangle amoureux se désintègre ce qui crée une situation où personne n'obtient ce qu'il veut, mais chacun finit par se rapprocher de son vrai destin. Un triangle amoureux qui nous fait voyager de la torpeur de Cuba aux rigueurs de l’hiver québécois..

INFOS | www.nouveaucinema.ca