Quand la nostalgie et la mélancolie nous étreint

Pierre Kwenders et Clément Bazin présentent Sentiment, le premier extrait tiré de Classe Tendresse, un EP collaboratif à paraître le 23 octobre.

Sentiment est le premier titre à paraître de l’EP Classe Tendresse, issu de la collaboration entre Pierre Kwenders et Clément Bazin, dont la sortie est prévue pour le 23 octobre via Bonsoundand Nowadays. Ce premier simple, qui est pour Pierre Kwenders une déclaration d’amour à l’Afrique, nous plonge immédiatement dans un univers empreint d’une douce mélancolie, fruit de la nostalgie qui nous fait sourire.

Avec Sentiment, le chanteur et auteur-compositeur-interprète afro-canadien a voulu rendre hommage à toutes les grandes villes qui font rayonner le continent mère. Il souhaite également honorer certaines figures marquantes qui ne sont plus parmi nous aujourd’hui, spécialement Manu Dibango, le saxophoniste et chanteur camerounais, icône de la musique jazz-africaine, décédé en mars 2020 de la Covid-19, ainsi que DJ Arafat, le DJ et chanteur Ivoirien décédé il y a tout juste un an dans un accident de la route. Ce dernier était surnommé le « Roi du coupé décalé », en référence au populaire genre musical ivoirien, reconnu pour son style percutant et ses rythmiques typiquement africaines, marquées par des basses profondes et des arrangements minimalistes répétitifs. «C’est mon hymne à l’amour avec un clin d’œil au coupé décalé et un message simple: One Love, Sentiment Moko!» dit Pierre Kwenders de la chanson. «Que dire d’autre à part que «Allô Dakar, ici Brazza, qu'est-ce qu'on s'amuse à Kinshasa" est le meilleur début de couplet jamais entendu?» ajoute quant à lui Clément Bazin, pour qui chaque composition se doit de commencer par une suite d’accords qui communiquent immédiatement un sentiment, une impression vive, une émotion qui vient poser un cadre. Une fois le tempo composé par Clément, Pierre a laissé se déployer ce Sentiment Moko, qui prend toute son ampleur au fil de la chanson avec la répétition de Sentiment jusqu’au moment où, dans la dernière partie de la chanson, l’harmonie change pour faire place à une réelle envolée lyrique et sentimentale, de quoi faire tout tourbillonner. Le mini-album Classe Tendresse présentera quatre morceaux originaux, racontant leparcours d’une vie, de la tendre enfance jusqu’à la maturité. À travers ceux-ci, l’auditeur sera transporté à la fois par la douceur de la nostalgie, qui tente tant bien que mal de soigner le mal du pays, et par la tourmente des adieux, qui brisent le coeur, que par la reconnaissance de l’amour pour sa patrie et ses frères et soeurs, qu’importe la distance. Le tout pour mieux se retrouver et, ultimement, tout recommencer.

INFOS | Le mini-album Classe Tendresse est disponible en précommande.