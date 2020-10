Horoscope Octobre 2020

Le signe du mois, la Balance

Ben voilà ! Après les canicules de l’été, voici la fraîcheur de l’automne. Après les après-midi sur la plage et au camping, on rentre en ville pour le travail. La saison artistique et mondaine. Les restos et les bars. À l’invitation de la sociale Balance, on s’assoit et on jase. On flirte. On négocie, on s’informe. Et le natif du signe réfléchit toujours sur l’important tournant qu’il vit dans le moment. Il se remet encore en question, pour se renouveler. S’amender. Et s’attirer une vie où il s’épanouira davantage. Où il contribuera positivement à l’évolution de sa communauté. Il devrait aussi vivre un événement déterminant du côté du logis. S’il déménage, c’est pour aller dans un espace où il sera bien. Il pourrait aussi se rapprocher d’un groupe qui sera comme une deuxième famille pour lui. Surtout ceux des deuxième et troisième décans. Il méditera donc encore et encore sur son existence. Qu’il ne soit pas trop exigeant cependant. Ou perfectionniste. Mais c’est certain qu’il comprendra bien des choses lors de ses réflexions. Qui devraient se terminer en décembre, lorsque Jupiter et Saturne arriveront en Verseau. Ce sera alors le début d’une période faste pour lui, où il se permettra bien des plaisirs. Et il pourra s’en permettre beaucoup car il devrait avoir de l’argent facilement. Il pourrait même en gagner ! Il sera heureux en amour, avec son chum. Son mari. Alors que les célibataires devraient faire une rencontre qui les clouera au sol. Ou au lit. Il sera créatif, il aura de bonnes idées. Les artistes seront assez productifs d’ailleurs, ils devraient toucher les gens par des créations originales. Ils vivront de beaux épisodes de gloire. Il devra cependant éviter d’abuser des bonnes choses de la vie, car les hangovers seront homériques. Alors bonne fête intelligente Balance et rendons grâce à l’Univers de la vie que nous avons. Il n’en tient qu’à nous de la rendre meilleure à chaque jour.

Scorpion

Vous réfléchirez pas mal, sur des aventures spéciales. Ou de vos erreurs. Ou vous analyserez le comportement d’un ou deux oiseaux, qui vous semblera erratique. Heureusement vous le ferez avec clémence. De l’affection même. Sans vous flageller, à part pour le plaisir. Vous allez bientôt vous sortir d’une histoire embêtante pour débuter dans un nouveau projet, plus trippant.

Sagittaire

Il sera important pour vous de passer du temps avec vos meilleurs amis. Leur présence, leur affection vous touchera. Vous pourriez aussi vous rapprocher de quelqu’un que vous ne connaissiez pas trop et ça devrait être une agréable surprise. Il serait temps de mettre en marche un projet qui façonnera votre avenir. Vous aurez magiquement de l’aide pour le réaliser.

Capricorne

Un de vos souhaits devrait se réaliser au travail. Peut-être aurez vous un nouveau contrat significatif. À moins que vous changiez de domaine d’activité ou que vous preniez votre retraite. Vous attirerez bien des regards aussi dans le public, car votre magnétisme sera intense. Certains vous percevront autrement. Vous trouverez un bel amour en voyage, pas trop loin.

Verseau

Vous comprendrez mieux votre parcours. Vous verrez comment vous attirez tel type d’histoire. Et tel type de mâle. Pensez autrement, évacuez certains feelings discutables et vous changerez de route. Vous serez aventurier, vous pourriez essayer une expérience qui vous tente pas mal. Et un sage discret vous dira une parole qu’il était temps que vous entendiez. À méditer.

Poissons

Encore une fois, le sol va bouger sous vos pieds, et vous allez vous retrouver dans une réalité inconnue. Heureusement, vous saurez vous adapter vite et voir les avantages de la situation. Vous pourriez aussi faire une rencontre qui suscitera bien des émotions en vous. Il est temps que vous écoutiez vos instincts, qui vous mèneront là où vous voulez aller depuis toujours.

Bélier

Vous échanges avec les autres seront plus intenses. Et vrais. Vous sentirez avec qui vous êtes bien. Et qui vous voudrez éviter. Et que vous ne pouvez plus endurer, peu importe les conséquences. Vous croiserez aussi un homme avec qui vous aurez bien des affinités. Ce pourrait être le début d’une nouvelle relation. Et vous aurez une invitation assez troublante.

Taureau

Vous aimerez travailler, vous occuper. Vous pourriez bien commencer un bon ménage ainsi, pour changer l’atmosphère de votre logis. Vous pourriez aussi attirer du nouveau dans vos amours ainsi, en voyant plus clair. En vous. Ou autour de vous. Et vous vieillissez, tenez en donc compte avec votre corps. Ne lui demandez plus l’impossible, il n’en est plus capable.

Gémeaux

Bon, c’est assez ! Vous avez assez performé, il est temps de décrocher. De vous changer les idées. Pour vous rafraîchir les neurones et vous ragaillardir. Vous devriez faire de belles rencontres en sortant, vous vivrez même du nouveau en amour si vous êtes disponible. Vous serez créatif, vous trouverez enfin une solution à un problème. Ou vous réinventerez la roue.

Cancer

Il fait moins chaud, la nuit tombe vite, vous serez très heureux de rester chez-vous. Vous pourriez décider de faire quelques changements dans le décor. Ou vous recevrez. Peut-être un futur coloc d’ailleurs. Vous pourriez aussi constater qu’une époque est en train de se terminer. Il faudra vivre autrement. Et vous sentirez des émotions troubles en vous, à conscientiser vite.

Lion

Vous aimerez échanger, dire ce que vous pensez. Et vous découvrirez bien des gens ainsi. Vous ferez plusieurs rencontres. Entre autre avec un voisin assez intéressant. Bien qu’intrigant. Secret. Vous pourriez décider de faire un apprentissage, pour le travail. Ou pour votre plaisir. Vous recevrez une nouvelle assez étonnante. Peut-être une invitation à un endroit inconnu.

Vierge

Ça ira mieux en argent. Après bien des efforts, vous aurez des résultats concrets dans un projet. Ou on vous donnera ce qui vous est dû. Vous prendrez aussi conscience de la richesse de votre vie, de sorte que vous n’y souhaiterez pas trop de changement. Et vous vivrez de beaux moments en amour. Peut-être en vous rapprochant d’un homme amoureux. Séduisant.