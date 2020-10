Un républicain qualifie son adversaire gai «d’effrayant et de pédosexuel»

Les républicains sont accusés d’avoir poussé des «stéréotypes anti-gais» dans une publicité télévisée «homophobe» qui qualifiait un candidat homosexuel de «terrifiant».

La publicité cible Jon Hoadley, un candidat au Congrès ouvertement gai et démocrate du Michigan. Il défie le républicain sortant Fred Upton dans le sixième district de l’État.La publicité bizarre, produite et payée par le Super PAC du Comité national de la campagne républicaine, sélectionne les commentaires faits par Hoadley il y a des années dans des articles de blogue dans le but de discréditer sa campagne et le qualifie de «poète pédosexuel».La publicité a été condamnée par le LGBTQ Victory Fund, la seule organisation nationale vouée à l’élection des personnes LGBT + à des fonctions publiques.Dans un communiqué publié jeudi (1er octobre), le groupe a déclaré que l’annonce était «la dernière d’un effort bien financé et orchestré pour utiliser des attaques anti-gay pour faire dérailler la campagne de Hoadley».

La communauté LGBT + est exhortée à soutenir le candidat gai au Congrès Jon Hoadley. Le LGBTQ Victory Fund a appelé les alliés de la communauté LGBT + à «dénoncer et condamner ces attaques». Annise Parker, présidente-directrice générale du LGBTQ Victory Fund, a également accusé l’opposant de Hoadley, Fred Upton, de «mener la campagne la plus homophobe d’Amérique».

«Son refus de dénoncer ces tactiques de Trump rend ses appels auto-justes à la« civilité »absurdes», a déclaré Parker.«Son silence a incité les partisans à investir plus de 500 000 dollars dans des publicités d’attaque trompeuses qui perpétuent délibérément le plus laid des stéréotypes anti-homosexuels.«Fred est tellement ancré dans le pays de Trump qu’il ne peut plus faire la différence entre le tumulte typique de la campagne et la politique de haine qu’il prétend déplorer.Le groupe a déclaré qu’Upton avait tenté de rejeter la responsabilité des attaques contre Hoadley sur des groupes politiques extérieurs – cependant, ils ont fustigé le républicain pour avoir refusé de condamner le vitriol.