La Marche des Fiertés LGBT de Paris du 7 novembre annulée

La grande marche traditionnelle des fiertés LGBT, prévue cet été et remise au 7 novembre prochain, est finalement annulée pour cette année en raison de l'épidémie de Covid-19. Elle sera remplacée par diverses actions de visibilité.

Rendez-vous est donné du 2 au 7 novembre 2020, pour une Marche des Fiertés «autrement», mêlant de multiples points de visibilité et des actions sur Internet.

«Puisque nous ne pouvons pas manifester dans les rues de Paris en un grand cortège, nous le démultiplierons. Ensemble, soyons visibles pour notre santé», annonce l'Inter-LGBT, organisatrice de la marche parisienne.

Un nouveau mot d'ordre est mis en avant "Santé bafouée : LGBTQI+ en danger !" afin de «mettre en lumière les différentes problématiques de santé qui touchent spécifiquement les personnes LGBTQI+ en France comme dans le monde».

La pandémie de Covid-19 ne permettant pas un rassemblement comme la Marche des Fiertés dans sa forme «classique», le choix a été fait par les organisateurs de «repenser la manière de prendre la rue pour porter nos revendications». «Cette année, nous n’appelons pas le public et les associations à défiler dans les rues. Cependant, l’Inter-LGBT et ses 60 associations membres invitent toutes celles et ceux qui le peuvent à se mobiliser autrement pendant une semaine de visibilité LGBTQI+ sous plusieurs formes».

Ainsi, les associations sont invitées à prendre en charge chacune un lieu différent de Paris et d’Île-de-France pour remplacer l’unique cortège de la Marche des Fiertés par de multiples lieux externes de visibilité. L’objectif étant de sensibiliser le public, d’alerter les pouvoirs publics et d’inscrire les sujets LGBT dans l’agenda politique pour faire progresser les droits des personnes LGBT.

Chaque association devra suivre un protocole sanitaire stricte. De plus, des street artistes prendront aussi en charge certains lieux pour visibiliser le mot d’ordre à leur manière.

Tout au long de cette semaine, des table-rondes seront diffusées en direct pour détailler et échanger autour de la thématique santé des personnes LGBT. Par ailleurs, le public est invité à soutenir la Marche des Fiertés en accrochant à ses fenêtres, ses balcons, ses devantures commerciales, les drapeaux de la communauté LGBT.