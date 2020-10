Plusieurs artistes et personnalités connues seront du gala-bénéfice virtuel du 519

Le 25 octobre, Sir Elton John, Margaret Atwood, k.d. lang,Louise Pitre, Buffy Sainte-Marie, Ben Murloney (et plusieurs autres) uniront leur voix, leurs forces et leur talent pour soutenir ce grand organisme communautaire LGBTQ2S+ au pays.

Sortez votre robe de bal ou votre nœud papillon, mais restez dans votre salon ! Le 519 vous invite à la 16e édition de son prestigieux gala de financement annuel en soutien aux membres de la communauté LGBTQ2S+. En raison de la pandémie de COVID-19, l’événement sera présenté virtuellement le dimanche 25 octobre, dès 19h30.

Voulant récréer la chaleur humaine d’un réel contact avec le public, ses organisateurs ont redoublé d’efforts pour offrir un spectacle haut en couleur et en émotions. Ils sont conscients que la musique et les paroles réconfortantes d’artistes de renom mettront du baume au cœur en ces temps incertains.

Au programme figureront des performances musicales variées de :

John Alcorn, Alan Cumming, Molly Johnson, k.d. lang, Patti LuPone, Billy Newton-Davis, Louise Pitre, Carole Pope, Jackie Richardson, Buffy Sainte-Marie, Lorraine Segato, Theo Tams, Ben Vereen.

Ainsi que des apparitions spéciales d’invités de marque, tels que :

Jann Arden, Margaret Atwood, Barenaked Ladies, Kim Cattrall,Atom Egoyan et Arsinée Khanjian, Norman Jewison, Elton John et David Furnish, John Greyson et Stephen Andrews, Andrea Martin, Kent Monkman, Rick Mercer et Ben Mulroney



Cette année, le gala est organisé par le patron d’honneur du 519, Salah J. Bachir. Son acolyte et ancien président du CA de l’organisme, Mathieu Chantelois, en congé de paternité, prendra les rênes de l’animation en vue d’offrir une soirée mémorable, sous le signe de la solidarité, la diversité et l’amitié.

« La pandémie de COVID-19 a été extrêmement éprouvante pour tout le monde, et plus particulièrement pour notre communauté. Il est maintenant venu le temps de donner », explique le philanthrope Salah Bachir. « Au fil des ans, plusieurs des artistes invités des galas-bénéfice sont devenus des amis du 519. Dans un élan de générosité, ils reviennent gracieusement nous en mettre plein la vue et les oreilles. »

«Ces artistes partagent un point en commun : ils ont à cœur l’avenir du 519», ajoute Mathieu Chantelois. « Plus encore, ils vouent tous une profonde affection à Salah Bachir. Cet homme est une force de la nature qui sait rassembler les gens de cœur comme personne d’autre! Alors qu’il soufflera ses 65 bougies ce mois-ci, plusieurs des artistes invités ont cherché une façon unique de célébrer son anniversaire et de soutenir le 519 dans le respect des directives de santé publique. Ce spectacle en ligne permettra de joindre l’utile à l’agréable en toute sécurité. »

Mathieu Chantelois tient aussi à souligner que cette soirée-bénéfice sera plus que jamais inclusive: « Cette année, la salle de réception du 519 est… le salon de tout un chacun ! Tout le monde est bienvenu et peut y participer à l’aide de ses écrans. »

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer. V votre petit geste d’entraide peut faire une grande différence pour Le 519 !

Quand : Le dimanche 25 octobre 2020, à 19 h 30.

Où : Le lien d’accès sera partagé plus près de la date de cet événement virtuel.

Admission : Billet régulier : 150 $ CA. Quelques billets de type « donnez ce que vous pouvez » sont disponibles



Cliquez ici pour vous procurer vos billets.

Situé au centre-ville de Toronto, Le 519 est le plus grand organisme communautaire LGBTQ2S+ enregistré au pays. Il veille à la santé, au bonheur et à l’inclusion des membres de cette communauté en lui fournissant des services variés pour le logement, l’immigration, l’éducation et bien plus encore.