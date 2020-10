Bien aménager un coin bureau à la maison

Alors que cette rentrée est placée sous le signe de la prudence, le télétravail se généralise. D'un coin bureau à un véritable espace pour le travail, voici quelques précieux conseils pour aménager, ranger et décorer son espace d'activité quand on travaille à domicile.

Le télétravail s'installe dans la durée. Ce phénomène très répandu dans les pays nordiques s'est démocratisé pendant le confinement et s'implante durablement dans les entreprises du Québec et d’ailleurs dans le monde. Dans ce contexte, aménager chez soi un espace bureau digne de ce nom devient indispensable pour travailler dans de bonnes conditions. Voici nos conseils pour aménager un coin bureau à la maison.

Investir dans le bon matériel

Que ce soit une pièce à part entière ou un coin bureau dans le salon ou la chambre, on se crée un véritable espace de travail. Hors de question de se contenter d’un bout de table ou de poser son ordinateur portable sur ses genoux. Il existe pléthore de modèles, allant de la tablette murale minimaliste au large bureau. Tout le monde peut trouver son bonheur. Et pour travailler sereinement, on choisit aussi une chaise confortable.

Ne pas négliger la lumière

Personne n’a envie de travailler dans une cave, on évite donc d’installer son espace de travail dans une pièce aveugle et on dispose de préférence son ordinateur dos à la fenêtre, histoire de ne pas avoir de reflet. On ajoute à cette lumière naturelle une lampe, certaines font «deux en une» comme la lampe avec port USB Ikea ou des modèles porte-crayons.

Optimiser le rangement

Si on ne souhaite pas multiplier les meubles et les caissons pour empiler les dossiers, on opte pour les modèles de bureau tablette entourée d’étagères, très pratiques. Certains sont étroits comme les «bureaux échelle», d’autres plus conséquents, constituent au final de véritables bibliothèques. Cette deuxième solution, souvent modulable, est idéale pour un bureau d’appoint placé dans un salon. On pourra alors glisser ses dossiers aux milieux des bibelots et des beaux livres.

Miser sur les bons accessoires

Pour que l’espace de travail reste agréable, il est nécessaire de bien l’organiser. Il faut qu’il soit (bien) rangé et qu’il dispose d’accessoires pratiques comme des arrivées ports USB ou des prises pour recharger son téléphone, des caisses de rangements, et portes dossiers et autres pots à crayons. S’il reste un pan de mur exploitable, on y installe un organisateur de bureau mural.

Bureaux partagés à domicile ? Chacun son espace !

Attention, ne tomber pas dans l’écueil du bureau commun à tous. Chacun doit bien avoir son espace surtout si vous travaillez en même temps dans cet espace, quitte à s’inspirer des chambres d’enfants en créant deux espaces de travail soit face à face, soit côte à côte. En privilégiant l’utilisation des écouteurs pour les session de visoconférence.