Comment choisir ses chaises de salle à manger ?

Lieu où se réunit la famille, la salle à manger mérite un soin particulier au niveau de son aménagement. Au niveau de la décoration et du design, bien sûr, mais pas seulement. On vous donne donc tous nos meilleurs conseils pour bien choisir vos chaises de salle à manger.

Le confort, critère essentiel dans le choix de ses chaises de salle à manger

Deux paramètres-clés justifient l’importance de sélectionner avec soin ses chaises de salle à manger : leur place dans la décoration de la pièce et le confort qu’elles peuvent offrir. S’il est vrai que le premier paramètre a de plus en plus d’importance, changeant de l’époque où on choisissait aléatoirement les chaises de salle à manger, le confort, quant à lui, a toujours été et demeure incontournable. En ce sens, la hauteur du dossier est notamment à prendre en compte. Au moment de choisir vos chaises de salle à manger en ligne ou en boutique physique, retenez donc qu’il est admis que plus le dossier est haut, meilleure est l’assise. On optera alors pour des sièges à dossier haut si l’on accorde la priorité au confort, notamment quand l’on reçoit régulièrement du monde dans sa salle à manger. Toujours dans cet esprit, sachez également que la mousse et les accoudoirs sont des options intéressantes pour booster le niveau de confort. En outre, la hauteur d’assise offerte par la chaise doit permettre à la personne installée d’accéder aisément à l’assiette ou au verre se trouvant devant elle sur la table. Pour ce faire, si vous avez une table de hauteur standard (environ 75 cm), des chaises de 45 cm de hauteur seraient parfaites.

Il convient toutefois de préciser que la taille intervient ici ; même avec 5 cm de hauteur d’assise en moins, une personne de grande taille se sentirait à son aise. Tenez donc compte de la taille des membres de votre famille et de votre propre taille, sachant que même pour une chaise à assise basse, une personne plutôt petite pourra toujours compléter en posant un coussin surélevant.

La chaise de salle à manger, un élément à part entière du décor

Sans confort, le style n’est rien, on l’a dit. Mais quand même ! Parce qu’elles occupent une place centrale dans la pièce, plus encore que les autres meubles, vos chaises de salle à manger doivent être choisies en fonction de la décoration d’ensemble.

Les sièges à dossier haut sont ainsi adaptés si vous avez envie de créer une ambiance classique, alors que les modèles à dossier bas seraient les choix parfaits si vous visez le moderne et recherchez un effet design. Par ailleurs, dans une salle à manger spacieuse, ouverte sur le salon, les chaises devront être choisies avec un dossier haut, et en adéquation avec les canapés du salon en termes de couleurs et de matériau. Toutefois, ce sera l’inverse pour une petite pièce ; les chaises à dossier bas sont à préférer dans les petites salles à manger, pour éviter l’effet d’encombrement. Côté déco, des chaises dépareillées seraient parfaites si vous avez le goût du risque et voulez changer du

classique. Un bon mélange agencé de matières et de couleurs pour obtenir un ensemble hétérogène riche en couleurs et offrant un charme unique !

Pour obtenir une déco originale, vous pouvez aussi opter pour des chaises contemporaines et design, avec dossier et pieds graphiques, composantes transparentes par endroits, etc.

Autrement, vous pouvez toujours rester fidèle aux styles standards, notamment si vous aviez aménagé votre salle à manger selon l’un d’eux : des chaises métalliques pour une déco industrielle, des chaises en bois pour une salle à manger de style scandinave. Pas très original, certes, mais toujours efficace !

Noubliez pas de considérer la présence ou non d’enfant et d’animaux de compagnie, et donc la facilité d’entretien de vos chaises de salle à manger. Des sièges conçus partiellement ou entièrement en microfibres, en plastique, en bois, en métal ou en simili cuir sont plus faciles à entretenir, alors que la présence de tissu rend plus compliqué l’entretien.