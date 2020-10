Constamment à la quête de produits originaux, l’équipe de Ramacieri Soligo se soucie de dénicher des nouveautés sophistiquées, à son image, et distinctes de ce que l’on retrouve sur le marché. La boutique montréalaise, importatrice et spécialiste de céramique depuis 50 ans, propose à sa clientèle sa propre vision du design, par l'offre d'une vaste sélection de carrelage, de fine plomberie, de matériaux de finitions,

d'accessoires, et de peinture. L’entreprise se démarque dans l’industrie, en répondant au concept de décoration d’intérieur, dans sa globalité.

C’est en scrutant les différents commerçants de peinture à la chaux que l’équipe est tombée sous le charme de cette entreprise familiale belge, productrice de peintures organiques, aux pigments naturels, riches, et aux finis multiples.

Par une technique traditionnelle, Pure & Original fabrique des peintures 100% naturelles, durables, écologiques, et d’abordables alternatives pour rehausser un intérieur. Parmi leurs collections, deux ont particulièrement retenus l’attention de l’équipe: Fresco, au fini unique, mat, et aux nuances de couleurs subtiles, crée un effet strié ou nuageux selon le mouvement choisi lors de l’application. Les variations de teintes se comprennent naturellement lors du séchage, par la réaction entre les composants du produit et l’eau. Contrairement à ce que l’on peut retrouver sur le marché, cette peinture à la chaux est en gallon pré-mélangé, et ne s’applique qu’à l’aide d’un pinceau.

Marrakech, un mélange de chaux et de plâtre, ajoute caractère et mouvement à une pièce. Son fini d’apparence béton mat, ou d’aspect tadelakt doux, forme un élément impressionnant dans un espace simpliste. Aussi offert en formule pré-mélangée, le fini Marrakech lui, s’applique à l’aide d’un pinceau et d’une truelle.

Retrouvez maintenant, en plus de Fresco et Marrakech, les collections Classico, Carazzo et Licetto de Pure & Original, chez Ramacieri Soligo.