Zweigelt

Domaene Gobelsburg, Niederösterreich (Autriche) 2018

Code SAQ : 14381385 • 19 15$

Le domaine de Gobelsburg remonte à 1074! Ce vin rouge à base de zweigelt, a des airs de pinot noir tourmenté et de gamay terrien. Le nez est très organique, avec ses notes de cerises noires, de terreau et de rocher mouillé. C'est un nez gothique! La bouche, elle, est plus gaie. Elle regorge de fruits noirs et de tendres notes épicées, allant du poivre à la cannelle, mais sans excès. C'est super souple et assez consistant en même temps. Belle longueur. On se régale avec un tas de viandes marinées et grillées, des pâtés de gibier, ou des smoked meats sur pain de seigle. Un vrai vin d'automne. Servir rafraichi.