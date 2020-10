Bourbon Buffalo Trace

Buffalo Trace Distillery, Kentucky (Etats-Unis)

Code SAQ : 10263891 • 41,75$

Je ne connais pas beaucoup le bourbon, étant plus attiré par le gin au départ, mais j'ai eu le plaisir d'en découvrir un lors du festival Invasion Cocktail. La distillerie de Buffalo Trace est en opération depuis 1857! Normalement le bourbon doit être vieilli au moins 2 ans, mais celui-ci l'est plus longtemps avant d'être embouteillé. Fait surtout avec du maïs sans ogm, sans colorant ou arômes artificiels, et malgré 45° d'alcool, c'est un whisky qui ne brûle pas la gorge en descendant. Le nez et la bouche regorgent de délicieuses notes de caramel blond, d'un peu de fumée et subtilement d'oranges bien mûres. C'est super velouté! Si vous aimez le luxe, essayez aussi leur

Blanton's single barrel. Wow!