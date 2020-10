CVNE Gran Reserva

Compania vinicola del Norte de Espana, DOCa Rioja (Espagne) 2013

Code SAQ : 12591944 • 28,30$

2013 a été difficile comme millésime. On n'a pas fait d'Impérial, qui est le meilleur vin de la CVNE. Donc, les raisins qui lui sont normalement réservés, se sont retrouvés dans ce Gran Reserva. Chance! Le nez est un peu timide au début, puis il s'ouvre, tout en élégance, après quelques minutes. Un nez de bois noble, de whiskey, et de prune noire. Et quelle bouche, mes ami(e)s! Super soyeuse et souple, finement boisée et doucement fruitée. Les tannins sont bien présents, mais arrondis. C'est tendu et long, et ça finit par un éclat de fraîcheur, aussi troublant qu'un gros plan sur les lèvres de Penelope Cruz!