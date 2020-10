Riesling gewurztraminer

Riesling gewurztraminer Edition Limitée, vins Bù, Canada 2019

Code SAQ : 14545431 • 14,49$

Quelle belle nouvelle addition dans la gamme populaire de Jessica Harnois, ma collègue aussi talentueuse que sympathique. C'est un assemblage très bien dosé de riesling surtout, avec une jolie touche de gewurztraminer. Le nez m'a conquis dès la première humée. J'adore les notes de fleurs blanches, de roses, de kiwi, et de lime. La bouche est soyeuse et savoureuse. Je me suis régalé de ses parfums d'agrumes (pamplemousse!) et d'abricots séchés. Il y a une certaine salinité en fin de bouche qui vient donner encore un petit plus à cet ensemble déjà fort agréable. Bref, à ce prix et pour un vin vendu en épicerie, c'est gagnant sur toute la ligne. Délicieux