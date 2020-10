Rkatsiteli B Quevris

Tbilvino, Kakheti (Géorgie) 2017

Code SAQ : 14139731 • 22,95$

Sortons loin des sentiers battus avec ce vin orange qui nous vient de ce qui est un des berceaux de la viticulture. La technique millénaire de fermentation en kvevri (une jarre de terre cuite) est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO! Nez un peu déroutant mais attirant d'abricot séché, de coing, de pâte d'amande et de fleurs sauvages. Pas mal, hein? La bouche surprend encore car c'est très sec, mais pas maigre pour autant. Ça ne ressemble à rien que je connaissais. C'est entre le jus de pomme brut et le jus de raisin, plein de fraîcheur et avec une pointe d'amertume. On le recommande avec des brochettes, ou toutes sortes de grillades. Je dirais aussi avec des fromages fermes. Insolite. A découvrir!