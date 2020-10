Joe Biden rend hommage à Matthew Shepard et s'engage à lutter contre les crimes de haine

Joe Biden a rendu hommage à Matthew Shepard, dont le meurtre avait provoqué une ondes de choc dans le monde il y a plus de deux décennies et a réaffirmé son engagement dans la lutte contre les crimes de haine.

Matthew Shepard a été torturé et tué par Russell Henderson il y a 22 ans, le 12 octobre 1998. Il avait été abordé dans un bar par deux jeunes qui lui avaient demandé s'il était gay avant de lui proposer un tour en voiture qui savèrera un piège mortel.

À l'occasion du triste anniversaire de son assassinat, le candidat démocrate à la présidenielle américaine s'est engagé à renforcer les lois anti-LGBT sur les crimes haineux par un message en ligne sur Twitter.

"Aujourd'hui marque le 22e anniversaire du décès de Matthew Shepard après un crime haineux contre les homosexuels", a-t-il déclaré.

"Plus de deux décennies plus tard, la violence contre les Américains LGBTQ + est à un niveau record. En tant que président, je vais renforcer nos lois sur les crimes haineux et préciser que le sectarisme n'a pas sa place en Amérique".

Joe Biden - qui affrontera Donald Trump le 3 novembre 2020 - a également célébré dimanche la journée nationale du Coming Out.

"Je veux que chaque membre de la communauté LGBTQ + sache que vous êtes aimé et accepté tel que vous êtes - que vous soyez sorti du placard ou non. Je me battrai tous les jours à la Maison Blanche pour créer un pays où vous pouvez vivre ouvert, fier et libre - sans crainte. #NationalComingOutDay", avait-t-il écrit dans un Tweet.