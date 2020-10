Le nouveau bar Minéral est multi-expérience

Blanchette Architectes signe le design du nouveau bar Minéral, le dernier projet des entrepreneurs et restaurateurs Mathieu Ménard et Steve Grenier. Bar à vin de jour et boîte de nuit de soir, ce lieu festif à l'atmosphère confidentielle, bien que fermé pour le moment à cause de la crise de la COVID a ouvert ses portes cet été, rue Atateken au cœur du village gai de Montréal.

Le point de départ était simple : un titre de musique pour trois ambiances évolutives au gré de la soirée. L’équipe de conception a alors imaginé un espace capable de transformer radicalement son atmosphère, de son ouverture en fin d’après-midi à son apogée au cœur de la nuit.

La lumière comme matière première

« Émanant de l’architecture, la lumière et les couleurs deviennent matière et remplissent l’espace », raconte Patrick Blanchette, fondateur de Blanchette Architectes. En étroite collaboration avec le client, l’architecte a imaginé une scénographie évolutive où « les vibrations sonores se muent en vagues de couleurs accompagnant le visiteur du premier verre d'après travail aux tréfonds de la nuit. »

L’architecture, la lumière, l’ambiance sonore sont travaillées comme autant de matières pour décliner l’atmosphère du bar en différentes temporalités. « Chaudement glacial », l'espace joue sur la dualité chaud-froid des couleurs, des matériaux et de la lumière. Des toiles murales projettent une lumière aux teintes enveloppantes, faisant penser aux installations d’artistes comme celles de James Turrell. L’architecte précise que « l’espace, avant d’être repensé, était particulièrement sombre, mal éclairé. Il a fallu travailler avec des parois lumineuses et des miroirs en parallèle afin de dilater l’espace et maîtriser la lumière du lieu. »

Canevas d'ébénisterie

Ce sont donc des matériaux simples qui ont été utilisés comme toile de fond à cette mise en scène lumineuse : le bois, le métal, le cuir et le polycarbonate. Le copropriétaire, Mathieu Ménard, est entrepreneur avant tout mais aussi ébéniste. Il était naturel de tirer parti de cette force. Ainsi l’espace s’articule autour des éléments d’ébénisteries monumentaux que sont le bar en bois laqué noir et l’omniprésente structure de bois au plafond d’inspiration japonaise, un beau clin d'œil aux casiers à vins. Ces objets magnétiques s’imprègnent de lumière et mettent en valeur le travail du bois. L'un des objectifs était d'imaginer des détails suffisamment simples, des matériaux faciles à travailler mais qui présentaient de vraies qualités esthétiques intrinsèques. La présence de végétaux disséminés entre des parois de polycarbonate complète la scénographie et contribue à créer un paysage onirique et mystérieux.

« C’est un lieu d’expérience où la lumière transforme l’espace, où elle devient matière. Minéral sollicite tous les sens : on baigne dans une lumière changeante au rythme des vibrations sonores, savourant vins biologiques et natures, cocktails et plats à partager d’inspiration méditerranéenne », raconte Mathieu Ménard.