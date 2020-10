Projet rassembleur dans Sainte-Marie proposant diversité et vie de quartier

À l'aube de la mise en place d'importants chantiers, le secteur s'apprête à en offrir encore plus en accueillant les résidents visionnaires d'Esplanade Cartier, un milieu de vie à échelle humaine où cohabiteront commerces, bureaux, transport actif, espaces verts et place publique.

À l’image du quartier Sainte-Marie, Esplanade Cartier mise sur la diversité et la mixité. Avec ses commerces, ses terrasses et ses bureaux, la placette favorise les interactions des gens du quartier, tout comme le vaste espace vert public qui appelle à se retrouver. Ici, les premiers acheteurs de condos neufs côtoient les familles, et les travailleurs croisent les résidents pour un milieu sécuritaire et plein de vie, de jour comme de soir.

« Sainte-Marie est déjà un quartier dynamique, possédant une identité forte, de même qu'un emplacement incroyable à proximité du fleuve et du centre-ville », observe Laurence Vincent, coprésidente de Prével.

Évolution à l'horizon

Avec son Programme particulier d'urbanisme des Faubourgs, la Ville de Montréal souhaite dynamiser les environs du pont Jacques-Cartier par l'ajout de pistes cyclables, d'espaces communautaires, de parcs, d'écoles et de points de service. Esplanade Cartier s'inscrit dans cet esprit en transformant un vaste terrain vacant - représentant un important îlot de chaleur - en un milieu de vie coloré et diversifié.

Une démarche de cocréation

« Pour que le projet s'intègre harmonieusement au quartier, c'était essentiel de bien comprendre l'ADN de ce dernier », explique Laurence Vincent. Prével a ainsi mené une consultation auprès de groupes communautaires et de résidents pour bien saisir les éléments phares du quartier et échanger avec le plus grand nombre. « Par cette démarche de placemaking, on veut bâtir un projet à l'image du quartier et des gens qui l'habiteront. »

Un projet réfléchi en îlots

Le site d'Esplanade Cartier est développé en îlots lancés phase par phase. Il devrait compter 6 îlots lorsqu’il sera complété. Chacun d'eux propose un aménagement unique afin d'assurer la mixité des produits, des clientèles et des usages.

Le premier îlot composé de deux phases de condos neufs est maintenant en vente. Il s'inspire des meilleures pratiques et techniques afin de léguer un milieu de vie durable.

• Phase 1 de 114 condos s'élevant sur 14 étages

• Phase 2 de 162 condos s'élevant sur 7 étages

Idéalement situé à quatre minutes de marche de la station de métro Papineau, Esplanade Cartier s'insère tout naturellement dans la trame urbaine des Faubourgs. Les bâtiments accueillent des commerces de proximité au rez-de-chaussée. Leur trame a été découpée en plusieurs façades distinctes inspirées des triplex montréalais, et certains logements ont leur propre entrée sur rue et sont accessibles depuis un escalier en colimaçon. Les niveaux supérieurs sont plus en retrait et adoptent une grille industrielle rappelant les usines d'une autre époque. On trouvera sur l'ensemble du site une mixité d'habitations afin de répondre aux besoins de tous, y compris du logement abordable, familial et social, ainsi que des bureaux et des commerces.

Un logement à votre image

La volonté de diversité se répercute jusque dans les plans des unités. Accessible de la rue par un escalier en colimaçon ou via sa propre coursive, traversante pour toujours plus de luminosité, ou encore avec terrasses, chaque condo a son unicité.

Esplanade Cartier est un milieu de vie à échelle humaine et un véritable hommage à la vie urbaine. Ses espaces publics s’intègrent à un quartier riche de traditions et d’innovations.

Des espaces publics qui stimulent les rencontres

Pour créer un milieu de vie animé, il faut que tous les gens du quartier puissent y circuler et que les lieux favorisent les interactions. La placette d’Esplanade Cartier se veut un lieu favorisant les rencontres et les échanges, un lieu où la vie se déploie et s’improvise chaque jour avec l’iconique pont Jacques-Cartier en arrière-plan. Totalisant 10 % de la surface au sol, ce vaste espace vert a été pensé pour réunir les gens du quartier. Oasis de verdure, il créera mille et une raisons de s’y réunir. La création, sur le site, d’un espace communautaire et collaboratif— La Maison de projet — permettra aux gens du quartier d’échanger au fil des années et de réfléchir ensemble à la vie de quartier.

Au-delà de bâtir de belles unités, l’objectif de Prével a toujours été de contribuer à dynamiser la vie de quartier, en faisant honneur à la personnalité du lieu où le projet vient s’implanter. Avec Esplanade Cartier, Prével a poussé encore plus loin cette volonté en misant sur une démarche de co-création qui vise à penser les espaces publics en collaboration avec des experts et des parties prenantes.

Fiche technique

• 1er îlot (6 îlots au total)

• Nombre d'unités : 276 unités sur 2 bâtiments de 7 et 14 étages

• Disponibilité : Construction en cours, hiver 2021-2022 pour livraison de la Phase 1, été-hiver 2022 pour livraison de la Phase 2

• Superficie : 450 à 1398 pi2

• Prix: à partir de 270 000$

• Caractéristiques : Piscine sur le toit avec zones lounges et BBQ, cour intérieure végétalisée, gym, jardin communautaire, stationnement intérieur, lobby avec

espaces de cotravail, à 4 minutes de marche de la station de métro Papineau

