Un penthouse qui surplombe un Montréal inédit

Humaniti Montréal a le grand plaisir de procéder à l’ouverture officielle des portes d’un remarquable penthouse-témoin de 2200 pieds carrés au 38e étage de la tour principale du complexe Humaniti Montréal.

Disponible pour visites sur rendez-vous exclusif, ce splendide espace donne accès à un univers fastueux qui surplombe un Montréal inédit. Ces visites exclusives sont offertes en toute sécurité aux nombreux intéressés qui peuvent ainsi découvrir ce spectaculaire penthouse-témoin Humaniti.

Tout juste aménagé, cet espace de rêve permet de se projeter dans une atmosphère feutrée et chaleureuse. Magnifiant les vues de la ville grâce à son emplacement idéal, ce penthouse au décor exclusif produit un effet admirable. Finement agencées, des pièces extraites de plusieurs collections de meubles Roche Bobois parent les lieux d’une ambiance enveloppante. Œuvres d’art et accessoires triés sur le volet complètent cette mise en scène de circonstance.

La collection de penthouses Humaniti, dont les derniers encore disponibles vont de 1500 à 2700 pieds carrés (prix à partir de 2,1 M$), seront prêts pour occupation dès le début de l’année 2021. Il est toujours possible de personnaliser les espaces au goût de l'acquéreur.

Un mode de vie incomparable et un statut à part!

Vivre à Humaniti Montréal, c’est aussi opter pour la vie à l’hôtel à longueur d’année. Parmi les innombrables avantages que cet accès exclusif procure, se trouvent une panoplie de services alléchants :

• Voiture Tesla modèle S à disposition en tout temps

• Vélo de ville hybride et espace personnalisé

• Deux stationnements intérieurs et un grand rangement sécurisé

• Services d’un voiturier 24 heures

• Accès prioritaire aux services d’un concierge

• Tarifs préférentiels pour les membres de votre famille élargie qui logeront à l’Hôtel Humaniti

• Trousse de bienvenue

• Aménagement de placard « walk-in » signé California Closets

• Tarifs préférentiels sur l’ameublement Roche-Bobois

• L’incontournable Humaniti

Le complexe Humaniti, conçu par Lemay + Escobar et réalisé par Cogir Immobilier, est situé au cœur du Quartier international. La tour de 39 étages se trouve en face de la place Riopelle, entre le Vieux Port et le Quartier des spectacles. Il compte cinq usages – 150 condos, 314 unités locatives, 193 chambres d’hôtel, deux restaurants, 57 000 pieds carrés d’espaces de bureaux et 17 000 pieds carrés d’espace commercial. Humaniti, toute première communauté verticale évoluée à voir le jour à Montréal, aspire à recevoir, en plus de la certification LEED, la certification WELL, une norme internationale qui promeut le bien-être de ses occupants. Cogir Immobilier, une des plus grandes entreprises en immobilier au Québec, regroupe plus que 3000 employés et assure la gestion de plus de 150 propriétés.