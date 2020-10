Des étirements à réaliser pendant la journée pour se détendre instantanément

À l’heure du télétravail, étirer ses muscles est essentiel pour favoriser le soulagement des tensions musculaires accumulées dans la journée et pour dynamiser le corps. Voici cinq étirements à réaliser chez soi au cours de la journée.

Les trapèzes

Travail à domicile, actualité stressante. La période actuelle est source de stress et des douleurs au niveau des trapèzes peuvent apparaître. Pour les étirer, on conseille, de passer son bras droit au-dessus de la tête pour toucher de sa main l'oreille gauche. Une fois fait, on penche la tête vers la droite, en laissant son bras gauche tombé le long du corps. Le mouvement est à répéter de l'autre côté. Pour étirer l'arrière du trapèze, on ramène son menton en direction de la poitrine. À réaliser durant deux minutes, deux à trois fois par jour lorsqu’on en a envie. Il peut-être difficile de les pratiquer le matin car on est moins souple, même si ça peut réveiller nos muscles. Le soir, après une journée de travail, cela peut être très agréable et aider à l’endormissement.

Le dos

Devant l'ordinateur, nous finissons souvent par adopter une mauvaise position, le haut du dos va se voûter, se positionner en lordose (courbure en avant de la colonne vertébrale). Sans surprise, cela peut provoquer des douleurs aigües tout le long de la colonne vertébrale. Selon une étude récente 90 % des canadiens assurent avoir déjà été confrontés à ce problème. Pour étirer le dos,

debout, on rejoint nos deux mains derrière le fessier, ensuite on descend les épaules au maximum vers le bas et on pousse les hanches en avant pour creuser le dos. Pour accentuer le mouvement, on monte la poitrine en direction du menton. À réaliser durant deux minutes, dès qu'on en ressent le besoin au cours de la journée.

Les muscles intercostaux

Les muscles intercostaux interviennent lorsque l'on respire et peuvent provoquer des douleurs à la suite d'un faux mouvement. Pour les étirer, on monte les deux bras vers le plafond, la main droite attrape la main gauche. On incline ensuite le buste sur le côté et on tire le haut de son corps vers le plafond. À réaliser de chaque côté, durant deux minutes, dès qu'on en ressent le besoin.

Le psoas, les quadriceps, les fessiers et les pyramidaux

Les douleurs ressenties au niveau du dos viennent souvent de quatre muscles qui s’agencent autour du bassin et qui sont contractés : le psoas, les quadriceps, les fessiers et les pyramidaux (le muscle pyramidal part du sacrum, traverse la fesse et se termine au niveau du fémur).

Pour étirer le fessier et le muscle pyramidal, debout, on pose la cheville gauche sur le genou droit légèrement plié. Avec la main gauche, on appuie sur son genou gauche.

Pour les quadriceps, on étire la cuisse. Debout, on plie la jambe droite en prenant sa cheville droite dans la main, même principe du côté gauche. Pour le psoas, on réalise une fente en avant, en poussant les hanches le plus possible en avant et en levant les bras. À réaliser durant deux minutes environ, dès qu'on en ressent le besoin.

Les poignets

Les poignets sont sollicités sans cesse en télétravail. Pour les détendre, nous allons marcher dessus. Précisions : Debout, pieds nus, on se penche en avant en pliant les genoux. On retourne ses mains de façon à poser nos pieds sur les paumes, les orteils touchent ainsi l'intérieur du poignet. Les pieds vont marcher sur les mains. En parallèle, on courbe le dos pour le détendre.

Bonne détente!