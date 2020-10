Une première mairesse lesbienne pour Anchorage

Cette politicienne, qui siège à l’assemblée d’Anchorage depuis 2018, prendra le relais après la démission d’Ethan Berkowitz, après avoir admis une «relation de messagerie consensuelle et inappropriée» avec une présentatrice de télévision locale.

Sa nomination en tant que première femme et première mairesse lesbienne de la ville a été soutenue par le président de l’assemblée Felix Rivera, qui est également gai et avait été pressenti pour assumer le rôle lui-même auparavant.

Rivera, qui est Latino et aurait été la première personne de couleur à occuper ce poste, a salué Quinn-Davidson en tant que «fonctionnaire dévouée». Il l’a loué comme étant «une excellente communicatrice qui se soucie sincèrement de ce que vous avez à dire et qui écoutera toutes les doléances de notre communauté».

Quinn-Davidson aura beaucoup de travail ces temps-ci, avec des cas de COVID-19 qui augmentent dans la ville et son économie vacillante.

Elle a confié en conférence de presse avoir été «très résistante au début, car c’est une grosse tâche. Je pense que le rôle le plus important d’un maire à l’heure actuelle est d’inspirer la confiance dans le gouvernement et de mettre les gens à l’aise pendant une période plutôt tumultueuse. Je pense que la revitalisation de l’économie et la garantie que les petites entreprises peuvent survivre et que les gens peuvent retourner au travail sont essentielles. Bien sûr, cela interagit avec la santé et la sécurité publiques, et ces deux éléments sont tellement alignés que nous devons travailler ensemble sur les deux. »

La représentation LGBT + est une étape importante dans la ville, qui était au centre de vilains frottis d’homophobie lorsque Rivera s’est présentée aux élections il y a trois ans.

À l’époque, l’opposant de Rivera a suggéré que l’agenda du candidat «tourne autour de l’infliction de son idéologie morale et religieuse à votre famille» – bien que les diffamations n’aient pas empêché le candidat de devenir l’un des seuls officiels de tout l’Alaska.