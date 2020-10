Les essais de l’OMS révèlent que le remdesivir, le HCQ et l’interféron sont inefficaces dans le traitement du COVID-19

L’essai thérapeutique solidaire de l’OMS a été mené auprès de 11 266 patients adultes dans 405 hôpitaux dans plus de 30 pays.

Pour la plupart des gens, un masque en tissu d’au moins deux couches, qui couvre le visage du nez au-dessous du menton, est la meilleure option.

Après des mois de planification et de test d’une poignée de médicaments réutilisés que des études du monde entier ont trouvés utiles dans le traitement du COVID-19, les chercheurs de la plus grande étude scientifique sur les traitements potentiels contre le COVID-19 ont trouvé bon nombre d’entre eux inefficaces contre le SRAS-CoV- 2 virus. L’essai Solidarité de l’Organisation mondiale de la santé est le plus grand essai contrôlé randomisé en cours au monde sur des traitements potentiels contre le COVID-19.

Sur la base des données recueillies dans le cadre de l’essai, l’OMS a publié un rapport intérimaire sur les réponses des patients aux médicaments réutilisés (y compris le remdesivir, l’hydroxychloroquine, le lopinavir / ritonavir et l’interféron) pour le traitement par COVID-19. 2 750 volontaires ont reçu du Remdesivir, 954 HCQ, 1 411 Lopinavir, 651 Interféron plus Lopinavir, 1 412 uniquement Interféron et 4 088 un placebo (sans médicament). L’essai a révélé que ces médicaments avaient peu ou pas d’effet sur le résultat du COVID-19 sur une période de 28 jours.

Quelques-uns de ces médicaments avaient reçu une autorisation d’utilisation d’urgence par les gouvernements de nombreux pays, ce qui signifie que les patients hospitalisés avec COVID-19 pouvaient être traités avec le médicament – les lois locales et l’approvisionnement le permettent. Ces autorisations pourraient désormais modifier les résultats de l’essai Solidarité, qui comprend 11 266 patients hospitalisés pour COVID-19, répartis dans 30 pays.