Couple de même sexe possible à Occupation double?

Depuis l'arrivée des cinq anciens candidats d'Occupation Double dans cette dernière édition d'OD Chez nous, on peut dire que ceux-ci ont bien brouillé les cartes du jeu, et pas qu'au niveau des couples! Les conventions mêmes de l'émission sont en train de changer, alors que deux candidates se sont tapées dans l'œil : Cinthia et Marjorie!