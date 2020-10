Deux pingouins gais volent un œuf à leurs voisines lesbiennes pour devenir pères

Deux pingouins mâles gais sont tellement déterminés à devenir pères qu'ils ont investi tout le nid et l'œuf d'un autre couple de pingouins. Sans grande chance de succès car ce couple s'avère être un couple lesbien.

Les faits se sont déroulés cette semaine au zoo Dierenpark d’Amersfoort, aux Pays-Bas, où la saison de nidification des manchots africains bat son plein.

Deux manchots mâles, qui sont le couple dominant dans l’enclos des 17 manchots, ont fait la une des journaux l’année dernière après avoir volé l’œuf d’un autre oiseau alors que personne ne les regardait.

Malheureusement, il n’a pas éclos et les futurs pères sont restés sans poussin - mais dans leur tentative de devenir parents, ils sont maintenant allés plus loin et ont investi un nid entier.



Le gardien de zoo Sander Drost a déclaré à une station de télé locale que le nouvel œuf a peu de chance d’éclore car il est peu probable qu'il soit fécondé dans la mesure où il a été pondu une femelle pingouin dans un couple de même sexe.

Néanmoins, les deux manchots mâles s'occupent consciencieusement de l'œuf dans l'espoir d'une progéniture.

«Le couple gai s'occupe très bien de l'œuf et se relaient pour le garder au chaud», a déclaré le gardien de zoo.



Des couples de même sexe de pingouins ont été observés dans la nature depuis plus de 100 ans et il est très courrant d’en voir en captivité dans les zoos du monde entier.