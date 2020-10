Horoscope de novembre 2020

Le signe du mois, le Scorpion

Le Soleil arrive maintenant en Scorpion, où on fête l’Halloween! Avec ses fantômes, ses squelettes et ses chats noirs! Le Soleil est maintenant bien bas sur l’horizon, tout pâle. Gros changement dans la nature qui dépérit, ce qui nous amène à bien des méditations. Entre autres chez le natif du Scorpion, qui voit sa routine évoluer pas mal. Il aura probablement à faire de nouveaux apprentissages au travail. Ou dans une de ses activités essentielles. Il devrait aussi décider de se déplacer autrement, en achetant une nouvelle voiture par exemple. Avec un œil attentif sur son budget quand même. Il verra peut-être aussi un nouveau voisin, avec qui il aura des échanges significatifs avec le temps. Bien qu’à partir de décembre, il sera moins attentif à son quotidien, car il sentira un changement d’époque dans sa vie. Il voudra peut-être vivre autrement. En allant à la campagne pour être moins envahi. Ou au contraire, en accueillant un coloc, en ville, pour être près de sa communauté. De toute façon, l’Univers favorisera ses plans s’il veut changer de logis. Il trouvera un endroit confortable et spacieux sans qu’il ait à trop débourser. Et même, certains pourraient recevoir ou hériter d’une maison très accueillante. Il sera heureux de se sentir en famille, avec des gens qu’il trouvera agréable. Et qu’il aura choisi. Mais quand même, il sentira qu’il vit un nouvel âge dans sa vie, et qu’il devra en accepter les nouvelles contingences. Et les quelques avantages. Il verra aussi autrement des histoires qui l’auront marqué dans le passé, pour pardonner et s’en dégager. De sorte que ses pensées seront plus claires. Il s’attirera alors des histoires plus heureuses. Et des rencontres plus chaleureuses. Et affectueuses. Alors bonne fête, valeureux héros du Scorpion! C’est le temps de mettre son masque pour fêter l’Halloween. Et ayons une pensée pour ceux et celles qui sont partis. Et qui sont pour toujours dans notre cœur et notre esprit.

Sagittaire

Vous allez bientôt vous sortir d’une situation pénible, qui semblait vouloir s’étirer à l’infini. Vous serez libéré, vous pourrez alors faire autre chose. Vous verrez mieux aussi comment vous vivez vos relations. Surtout avec un gars qui vous touche à un point sensible. Comme du côté du sexe. Ou de l’argent. Ça va vous pousser à évoluer. Et un secret sera dévoilé, où vous serez avantagé.

Capricorne

Vous penserez à votre futur. D’autant plus que vous pourriez commencer dans une histoire qui le modifiera passablement. En débutant dans un projet au travail par exemple. Ou en vous faisant un nouvel ami, qui vous fera découvrir un univers inconnu. Vous serez assez heureux d’ailleurs dans vos contacts avec vos amis, vous constaterez à quel point ils sont loyaux. Et colleux aussi.

Verseau

Ça bouge au travail, vous pourriez même voir un aboutissement que vous attendiez depuis longtemps. En ayant une promotion. Ou en décrochant un contrat fabuleux, si vous êtes à votre compte. Il se peut aussi que vous ayez dans le futur des échanges avec l’étranger. Vous aurez bientôt à vous occuper de personnes vulnérables, ce qui vous réchauffera intensément le cœur.

Poissons

Vous serez vagabond, vous aurez de la difficulté à rester dans le droit chemin. D’autant plus que vous ferez des rencontres chaleureuses dès que vous prendrez des sentiers ombragés. Et bien mal indiqués. Il est temps de vous libérer, de faire ce qui vous attire depuis toujours. Ce qui devrait rendre votre vie plus... vivante. Et quelqu’un d’assez jeune vous amènera à des vérités goûteuses. Et un peu acides.

Bélier

Vous serez très énergique, volcanique même des fois. C’est vraiment le moment de faire plus d’exercice. De bouger. Et d’écouter vos instincts. Vous devrez vous occuper de questions d’argent. De finances. Être réaliste vous avantagera. Vous serez aussi pris dans un changement étonnant où vous finirez par trouver des avantages. Peut-être du côté plaisirs, sexe et partenaires.

Taureau

Vous verrez d’un autre œil vos relations. Ça pourrait même être une révélation. Assez pour vouloir les vivre autrement. Et mettre un terme à au moins l’une d’entre elles. Bien que vous pourriez aussi en commencer une nouvelle après une rencontre inattendue. Du genre karmique. Elle devrait vous mener jusqu’au bout du monde. On vous fera aussi une belle proposition en affaires.

Gémeaux

Reprenez vos exercices, allez au moins marcher avec plus de conviction. Sinon vous serez tout croche avant longtemps. Vous devriez aussi commencer un bon ménage à un endroit que vous évitiez de regarder dernièrement. Ça devrait décoincer quelques énergies et feelings qui ne vous aidaient pas du tout. Vous aurez parfois des discussions orageuses avec un homme. Au moins la vérité sortira.

Cancer

La vie a été assez dure dernièrement, il est temps de vous amuser maintenant. Tout seul ou à plusieurs, allez vous défouler. Ça vous permettra de vous ressourcer au max. Vous ferez de belles rencontres ainsi, dont une qui vous accrochera un peu plus qu’à l’habitude. Vous aurez de bonnes idées et peut-être même des solutions à des problèmes stupides. Et les artistes seront trop géniaux. Sublimes!

Lion

Vous penserez au passé, surtout aux beaux moments. Et aux endroits où vous aurez été heureux. De sorte que vous essayerez d’en recréer l’atmosphère. En réaménageant votre logis. Ou en voulant déménager. Vous croiserez aussi un ancien chum. Ou un amant longuement désiré. Vous réaliserez que vous êtes mieux dans le présent. Un gars lumineux va vous inviter en voyage. Ou dans une aventure.

Vierge

Vous jaserez pas mal, vous croiserez bien des gens. Vous devriez apprendre une nouvelle assez importante ainsi. En recevant une invitation à visiter quelqu’un par exemple. Ce sera un peu loin, mais très attirant comme aventure. Ou vous verrez arriver un nouveau voisin, qui en remplacera un, trop connu. Vous aurez aussi des résultats dans une question de matériel. Ou d’argent.

Balance

Le carré étouffant de Saturne se désserre de plus en plus. La vie redevient amusante, vous lui trouverez bien de la valeur. La chance va revenir en argent, vous trouverez probablement un nouveau revenu. Ou vous recevrez un montant inattendu. Vous devriez aussi vous rapprocher d’un homme assez direct avec vous, sans être provocant. Son côté masculin et odorant vous subjuguera.