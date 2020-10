Clément et Alex sont à la recherche d’un nouveau colocataire pour leur appartement parisien. Pour déposer la candidature, seul critère exigé: être gai ou lesbienne. Léo, un jeune étudiant très agréable à regarder, est désespérément à la recherche d’un logement. Il va tout faire pour récupérer la chambre au plus vite… La colocation se passe très bien, au détail près que Léo a caché une information de taille à ses colocs…

Le temps de quelques semaines, nous suivons le quotidien de ces parisiens qui composent avec leur peur de la solitude, leurs espoirs d’amour, leurs petits mensonges et leurs secrets.

D’emblée, on se laisse cueillir par les dialogues, très justes, pleins de naturel et savoureux. Les comédiens mettent au service de l’histoire tout leur charme et apportent un je ne sais quoi d’irrésistible. Et les situations et répliques amusantes ne manquent pas, de quoi donner à l’ensemble un caractère rafraichissant.

Entre humour pétillant et légèreté bienveillante, en explorant la carte du tendre avec une rare délicatesse, Clément, Alex et tous les autres est une œuvre qui fait du bien.

<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Étrennant une nouvelle plate-forme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

Et consultez le site de www.Fugues.com pour d’autres suggestions de films à voir à Image+nation…