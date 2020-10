Are we Lost Forever

Un matin, c’est fini. Pour Hampus, c’est un soulagement de rompre avec cette relation destructrice, alors qu’Adrian est dévasté. Sera-t-il capable de survivre sans l’amour de sa vie, ou existe-t-il un moyen de le ramener d’une manière ou d’une autre.

Le réalisateur suédois David Färdmar signe un drame intimiste magnifiquement interprété sur la période douloureuse qui suit la fin d’une longue histoire d’amour. Un sujet moderne peu traité dans les films LGBTQ+ qui aborde de façon intelligente la déconstruction du couple et la construction d’un nouvel horizon.

Étrennant une nouvelle plate-forme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

