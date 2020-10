Alice Júnior produit sa dernière vidéo YouTube sur le premier baiser tant attendu. Mais quand son père entre dans sa chambre et annonce devant la caméra qu'ils quitteront la vibrante ville brésilienne de Recife et déménageront dans une petite ville conservatrice, Alice doit se préparer à la pruderie et à l'étroitesse d'esprit qu'elle y affrontera.

L'adolescente transgenre, incarnée par la blogueuse Anne Celestino Mota, ne laisse pas tomber l'hostilité initiale. Avec sa personnalité éblouissante, la confiance en soi et charismatique Alice incite ses nouveaux camarades de classe et enseignants à repenser leurs méthodes catholiques conservatrices.

Étrennant une nouvelle plateforme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

Pour les informations complètes sur la billetterie (les billets individuels sont 11$), et les nouvelles offres de laissez-passer (pour l’ensemble du festival ou pour partager avec des amis); pour connaître l’horaire des périodes de questions-réponses avec les cinéastes (qui seront par la suite disponibles pour la durée du festival); ou pour savoir comment visionner et partager les films locaux et internationaux disponibles à image+nation33, visitez le site web www.image-nation.org.

Et consultez le site de www.Fugues.com pour d’autres suggestions de films à voir à Image+nation…