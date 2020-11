Dry Wind (Vento Seco)

Sandro travaille au département ressources humaines d’une compagnie minière. À la fin de la journée, il retrouve son collègue Ricardo dans la forêt avoisinante où ils ont des relations sexuelles. Régulièrement, il se rend à la piscine où il fantasme sur le beau Maicon qui ne le remarque pas.

Lorsque celui-ci commence à travailler dans la même compagnie, le désir de Sandro se transforme en obsession, et cela empire lorsqu’il apprend que Ricardo et Maicon ont une aventure. Après le documentaire Mr. Leather, le Brésilien Daniel Nolasco revient avec une fiction d’une rare audace, mélange extravagant entre L’inconnu du Lac et le cinéma de Rainer Werner Fassinder, David Lynch et João Pedro Rodrigues. Une œuvre à l’esthétique sublime, imprégnée par l’imagerie à la Tom of Finland. La mise en scène extrêmement érotisée, sexuelle, passe avec liberté du fantasme à la réalité jusqu’à confondre les deux. Vraiment impressionnant!

Étrennant une nouvelle plate-forme, le plus ancien festival LGBTQ+ encore en fonction au Canada présente cette année encore un grand nombre de films afin de mieux représenter la diversité des voix et des points de vue de nos communautés. Composée notamment de films internationaux, sa programmation mêle fiction et documentaire.

